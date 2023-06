Las 2 demoledoras frases con las que Kiko Hernández rompe el silencio de su boda

Después de más de 72 horas desaparecido e incomunicado, el presunto esposo de Fran Antón ha decidido calentar su reaparición con dos titulares que darán mucho que hablar hasta entonces.

A la espera de que aparezca en "persona personalmente" (que diría el Catarella de Montalbano) sus colegas y compañeros y periodistas del corazón siguen dándole vueltas a la presunta boda secreta y/o discreta de Kiko Hernández con Fran Antón.

El supuesto enlace de marras sigue generando polémica, primero por lo sorprendente de la noticia (que ni sus más cercanos amigos de Telecinco y Mediaset conocían) y luego por las dudas que sigue suscitando varios días después de que saltara a la palestra.

El colaborador de Sálvame ha guardado un escrupuloso silencio durante todo este tiempo, y ninguno de sus compañeros ha podido hablar con él desde que saltara la información. Vamos que encima se ha estado negando a atender incluso a las llamadas de la dirección del programa.... Hasta este lunes.

Kiko Hernández rompe su silencio... de manera indirecta

Así, después de 72 horas de silencio finalmente la dirección del magacín de corazón en el que trabaja pudo hablar con Kiko Hernández. Mayte Ametlla fue la encargada de contar que el colaborador se pronunciará en directo en el programa, pero antes quiso decir dos cosas.

A saber, que "no se trata de la promoción de ninguna obra de teatro y que no existe ningún tipo de exclusiva", transmitió Ametlla los dos titulares insistiendo en que el programa no es portavoz de Hernández y que será él quien diga lo que tenga que decir.

Hasta entonces, este lunes Sálvame Naranja lo que sí consiguió fue mejorar sus datos de audiencia en la recta final hacia su desaparición total de la parrilla, anotando un 13% de cuota de pantalla y 1.118.000 espectadores, frente al 11.6% y 1.033.000 del día anterior.