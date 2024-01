Los dramas de Ana María y Gema Aldón dan cancha a Sandra Barneda y César Muñoz

En apenas unos días la exmujer de José Ortega Cano se ha echado el nuevo experimento de Telecinco sobre los hombros y, de momento, parece que no se le está dando nada mal el asunto.

Ana María Aldón se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de la nueva edición de GH Dúo y a las primeras de cambio ya le ha dado tiempo a reflexionar sobre su separación de José Ortega Cano, sobre su historia de amor con su nueva pareja, Eladio (en el que ha encontrado la ilusión y las ganas de vivir que le faltaban al lado del torero), y sobre su faceta de madre.

Y precisamente fue al hablar de su hija Gema Aldón cuando la diseñadora rompió a llorar, preocupada por la complicada situación que atraviesa la joven tras su reciente ruptura con su novio Andrés, a quien veía como el nombre de su vida. "Me preocupa mi hija. No está muy bien emocionalmente. No estoy y sé que ella me necesita. Desde que nació lo he dado todo por ella, porque me ha tenido a mí como madre y padre. Y si le he faltado ha sido por trabajo, no ha sido por otra cosa. No sabe del todo lo que yo he hecho por ella... Quiero que salga adelante como lo he hecho yo y que sepa que la vida no termina cuando una persona desaparece de tu lado" se sinceró muy emocionada con su compañera de encierro televisivo Elena Rodríguez.

Este lunes Gema reapareció en el plató de Así es la vida de Telecinco y reveló el porqué de la actitud de la gaditana: "El último día que hablamos antes de que entrara se quedó muy preocupada porque no estoy pasando por un buen momento y se lo dije. Le dije que la iba a echar mucho de menos y que la necesitaba aquí. Terminé mi relación el mes pasado, una relación de más de un año que he sentido mucho y que para mí era ya de por vida, y he sufrido mucho".

Sin embargo, y aunque no pueda decírselo a su madre para que esté tranquila, confesó que "a día de hoy me encuentro mucho mejor, y es una pena que no le pueda mandar un mensaje diciéndole que estoy bien y que disfrute".

Llega la paz familiar a la casa de Ana María Aldón y su hija Gema

Unas declaraciones con las que la joven dejó claro que los enfrentamientos que protagonizaron en televisión después de que Ana María anunciase su boda con Eladio tras cuatro meses de relación están completamente olvidados: "Más unida que nunca a mi madre y apoyándola a tope. Tiene que ser la ganadora porque lo está haciendo muy bien y estoy disfrutando mucho viéndola allí".

Además, ahora su relación con el novio de su madre es maravillosa y, desde que comenzó GH Dúo "estoy diariamente en contacto con él. Está disponible para mí el hombre 24/7 y todo perfecto, hablamos diariamente. Mi madre se merece ser feliz y si él la hace muy feliz pues yo me alegro mucho por los dos".

Buenas noticias para el Clan Aldón que este lunes se contagiaron en el programa Así es la Vida de Sandra Barneda y César Muñoz que, con el culebrón familiar, mejoró sus cifras en los audímetros hasta el 9.1% de cuota de pantalla y 916.000 espectadores, frente al 9% y 884.000 del día anterior.