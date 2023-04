Más pistas sobre la hija secreta del Emérito: es familia política de Lequio

A medida que pasan las horas se pone más interesante la historia de la cuarta hija de Don Juan Carlos que él niega. Cada vez más "testigos" se quitan la mordaza.

Éramos poco y apareció el conde Lequio para poner la guinda al pastel. Este jueves no se hablaba de otra cosa que de la hija secreta del Rey Emérito de cuya existencia renegó en primera persona el propio Don Juan Carlos: "No tengo ninguna hija llamada Alejandra".

Claro que no todo el mundo termina de estar de acuerdo con él. Sin ir más lejos, Alessandro Lequio aprovechó su altavoz en El Programa de Aan Rosa para contar más detalles sobre la joven y si situación familiar.

José María Olmo, uno de los autores del libro en el que se desvela la existencia de la joven, aseguró en plató que Juan Carlos I "sí la reconoce, existe una relación entre ambos y está orgulloso. Felipe VI y las infantas sí conocen a Alejandra y han hablado con ella".

El presentador Joaquín Prat hizo una pregunta directa a sus compañeros: "Por lo que vemos, todos tenéis identificada a esta chica, partimos de la base de que sabéis quién es esta mujer". Una cuestión a la que Lequio respondió contundentemente: "Por supuesto".

Lequio da nuevas pistas sobre la hija secreta del Rey Juan Carlos

El colaborador italiano, tras pensarlo seriamente, decidió dar un paso al frente y contar más detalles sobre Alejandra: "El abuelo de esta chica fue perceptor del rey y el abuelo de ella es el tío-abuelo de mi mujer". Además, en cuanto a si eran conocedores de este asunto, añadió: "La familia de mi mujer lo sabía".

Aunque Lequio alberga algunas dudas porque "esa chica no tiene ningún rasgo borbónico", sí confesó que "conociendo al personaje, el Rey Emérito, no me extrañaría".