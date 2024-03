La razón por la que Terelu estuvo ingresada en la habitación que murió su madre

Recién salida del hospital la presentadora utiliza la plataforma en la que suele hacer su trabajo para vender una nueva exclusiva. Y aporta un dato del que ESdiario arroja todas las claves.



Este miércoles de quiosco de revistas del corazón la hija mayor de María Teresa Campos cuenta en su blog de Lecturas (un poco más extenso y con más enjambre informativo) cómo ha sido su última semana. Entre emociones del helicóptero de su hermana Carmen Borrego, la enfermedad de su última neumonía y el recuerdo de su madre. Coincidencia entre la habitación donde ha estado ingresada 3 días y el lugar donde falleció la matriarca.

Lo que nunca conté, el blog de Terelu Campos, es la plataforma utilizada para hacer su trabajo semanal y para vender una nueva exclusiva. No lo dice ESdiario. Lo confirma la revista con el titular.

Terelu fue ingresada aquejada de unos problemas respiratorios. Una vez observada en urgencias, es ingresada en la planta 9 de la Fundación Jiménez Díaz. La planta 9 es de medicina interna. En esta planta ingresan problemas respiratorios leves. Los graves son internados en la planta 7. Lugar donde se halla la Unidad 67 o UCIR (Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios). Los más leves en la planta 9 y los más graves en la planta 7.

Al ingresar en este última planta por problemas respiratorios lo habitual es medicación intravenosa y oxigeno y en tres días de nuevo recuperada. Con prescripción médica clara. Hay que dejar el tabaco. Otra cosa es que se pueda hacer.

Terelu cuenta que una vez que abandona urgencias ingresa en planta. En la habitación 6903. Al entrar se pone a llorar. Fue el celador quien la intenta consolar. Los recuerdos están aún muy presentes. Allí falleció su madre el pasado 5 de septiembre. En la planta 9 hay unas 5 habitaciones que son un poco más grandes y sin necesidad de compartir con otro enfermo. No es una cuestión de ir por privado (seguro privado) o público (seguridad social). En la planta 7 sucede lo mismo y no necesariamente se tiene que ir por seguro privado para que las noches sean más íntimas y no tener que convivir con el malestar de otros pacientes ni las conversaciones con otras familias.

La casualidad de estar en la misma habitación no es nada extraordinaria ni que Campos haya buscado este habitáculo para tener titular este miércoles. Las probabilidades son grandes en tanto en cuanto no hay tantas habitaciones con dimensiones mayores y con camas individuales.

Terelu Campos es la más honesta en cuanto a sentimientos se refiere. Nada que ver con su hermana Carmen ni con su hija Alejandra Rubio.

La presentadora hace una mención especial a la ausencia de su hermana en esta última hospitalización. Es normal que la haya echado de menos estos días. Fue Borrego quien estuvo al pie del cañón en verano de 2018 cuando fue intervenida del cáncer de mamá y su reconstrucción. En aquel momento su única hija estaba de mudanza. Prioridades tiene la vida.