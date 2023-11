Lequio "protege" a la famosa que ofreció dinero a un karateca para apalizarle

Una famosa muy famosa de nuestro país quiso contratar hace años al conocido karateka español Felipe Hita, para que le diese una paliza a Alessandro Lequio. Una información que podría sonar a broma pero que es muy cierta aunque no haya salido a la luz hasta ahora.

Ha sido el exdeportista olímpico el que lo ha revelado en una entrevista este fin de semana, desatando un sinfín de especulaciones sobre qué mujer relacionada con el italiano podría haber llegado al punto de ofrecer dinero para algo así.

Teniendo en cuenta el currículum amoroso de Lequio (Antonia Dell'atte, Ana Obregón, Silvia Tinao, Sonia Moldes, Mar Flores o Eugenia Martínez de Irujo entre otras mantuvieron una relación con él) las quinielas sobre la celebrity que habría encargado una paliza al karateka no han tardado en surgir y hay para todos los gustos.

Lequio no quiere saber nada sobre la identidad de la mujer que ofreció dinero por pegarle

Un asunto sobre el que como no podía ser de otra manera sus compañeros preguntaron al italiano este lunes en Vamos a ver y él aseguró que no tenía "ni idea". A pesar de que conoció a Felipe Hita hace muchísimos años (porque él también competía en la Selección Italiana de kárate) y participaron en varias exhibiciones juntos, no sabía que una famosa le había ofrecido dinero para darle una buena somanta de golpes.

Algo que, como confesó entre risas, "no me ha sorprendido". Eso sí, dejó claro que no sabe quién pudo ser la mujer que quiso que le diesen una paliza y tampoco tiene "curiosidad" por averiguarlo: "Me lo creo perfectamente, pero no quiero saber quién fue porque sería remover un pasado muy profundo y muy oscuro porque he cosechado diversas simpatías a lo largo de mi vida", ironizó, deslizando que en su vida le han pasado "cosas infinitamente peores que esta" y que no piensa mover ni un dedo por descubrir el nombre de la famosa en cuestión.