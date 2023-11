La catalana morena de 40 años con la que Bertín Osborne apuntilla su imagen

La espantada del cantante y artista no está siendo tan efectiva como él podría haber pensado a la hora de frenar filtraciones embarazosas y/o bochornosas para su credibilidad pública.

Las Mamarazzis Lorena Vázquez y Laura Fa han vuelto a dar una de sus exclusivas, esta vez en relación con Bertín Osborne. Según han revelado, el cantante lleva desde el año 2017 quedando con una misteriosa mujer cuya inicial es la M. Esto quiere decir que mientras estaba casado con Fabiola Martínez se producían estas quedadas, por lo que le habría sido infiel a su mujer. Aunque no han revelado la identidad concreta de la nueva amante del cantante, las periodistas han recalcado que se trata de una mujer catalana, morena y que ronda los 40 años. Una información que el presentador todavía no ha confirmado ni desmentido, aunque lo cierto es que lleva alejado del foco mediático desde que se dio a conocer el embarazo de Gabriela Guillén que le convertirá en padre a los 69 años de edad. Fabiola Martínez hace oídos sordos a la nueva amante de Bertín Osborne Por su parte, Fabiola no ha querido hacer declaraciones acerca del tema. De hecho, evitó las preguntas a toda costa subiéndose rápidamente en el vehículo que la esperaba en la puerta de su hogar. Indiferente ante la nueva supuesta amante de Bertín, con la que le habría sido infiel, la exmujer del cantante afirmaba "no" saber nada de esta nueva historia. Y no es la única. Conocemos el sexo del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Gabriela Guillén también salió al paso de los dichos rumores, asegurando con firmeza no tener conocimiento alguno sobre esta supuesta relación. "No sé, no sé de quien me habláis, porque me lo estáis diciendo vosotros", declaró , dejando claro que no está dispuesta a entrar en especulaciones sobre la vida amorosa de su expareja.