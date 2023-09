Nacho Cano protagoniza el "piñazo en todos los dientes" de José Mota en TVE

Carmen Lomana se coló en el programa del humorista y dejó a Patricia Conde con la boca abierta mientras una poseída Susi Caramelo hacia las delicias del respetable público soberano.

Lo del duelo de famosos en programas de entretenimiento empieza a ser un clásico. Y este jueves José Mota y Patricia Conde lo combinaron a la perfección en su José Mota Live Show de La Uno de TVE que se llevó el prime time de la última noche de agosto, a la baja, pero se llevó el gato al agua.

Un 9.5% de cuota de pantalla y 857.000 espectadores así lo certificaron en La Uno de TVE, anotando las cifras combinadas más altas desde el 3 agosto, y por delante de lo que a esas horas ofrecían a esas horas las otras cadenas.

José Mota contó entre otros "cameos" con Nacho Cano en vivo para parodiar su particular de regreso de Mecano, en el que el humorista versionó La Fuerza del Destino interpretando a Ana Torroja, mientras el menor de los Cano en persona le acompañaba caricaturizando a golpe de La Tuerca Del Vespino: "Me di un piñazo en tos los dientes, y todo por fardar, haciendo el cabra con la moto, se me fue el manillar...".

Por su parte, Susi Caramelo se metió en la piel de La niña del Exorcista para parodiar los problemas de los niños con la vuelta el cole, mientras Mota hacía de Gloria Serra y el Aberroncho hacía de Padre Karras: "Tienes menos conocimiento que un gorrino al sol" le decía a la poseída Susi Caramelo.

No podía faltar este verano el sketch de Barbie, la película. José Mota como Ken y Patricia Conde como Barbie hacían casting para el film y hasta una imitadora de Carmen Lomana se coló en el programa:

Todos estos cameos de famosos le valieron a José Mota Live Show para liderar el horario de máxima audiencia para la pública por delante de otro formato de entretenimiento en su versión de celebritys nocturnas: el Reacción en Cadena de Ion Aramendi en Telecinco, que anotó un 8.9% de share y 793.000 espectadores. Por su parte, Antena 3 se llevó el bronce con la emisión de la película de Lady Gaga y Bradley Cooper Ha nacido una estrella (7.3% y 485.000).