El acoso a la primera concursante de GH VIP 8 explota en la cara de María Patiño

A la espera de conocer el listado completo de famosos que participarán en la nueva edición del reality de Telecinco, la primera confirmada ha sufrido las iras de los peores internautas.

Faltan solo unos días para que Telecinco vuelva a abrir la casa de Guadalix en un intento por recuperar las audiencias que no terminan de remontar. Como Supervivientes, GH VIP siempre ha sido mano de santo en este sentido, pero todo el mundo que depende en gran medida del casting llevado a cabo.

Así las cosas, hay aún gran secretismo por conocer la lista completa de concursantes (se rumorea incluso que un exnovio de Isabel Díaz Ayuso podría entrar en la casa más famosa de la televisión). Claro que teniendo en cuenta lo que está teniendo que aguantar la primera concursante confirmada oficialmente, normal que Mediaset se guarde el grueso de los nombres.

Y es que Sol Macaluso fue presentada oficialmente como concursante y desde entonces no ha parado de recibir duros ataques. Ella misma denunció este domingo en Socialité el acoso que está sufriendo y los mensajes de odio que recibe a través de las redes sociales: "Que por qué contratan extranjeros, que, si soy argentina que me vaya al reality de Gran hermano de Argentina, que por qué no me vuelvo a mi país, que vengo a sacarle el trabajo a los españoles", lamentó.

Un rosario de mensajes horribles en los que "principalmente el acoso está focalizado en el racismo, en mi apariencia física y en mi experiencia laboral, no hay ningún aspecto que se esté quedando fuera".

Sol Macaluso, muy dolida con los comentarios sobre su cuerpo tras sufrir un aborto

La periodista no está pasando por su mejor momento después de haber sufrido un aborto de gemelos y confesó dolida el daño que le están haciendo los crueles comentarios: "Que si estaba demasiado gorda, que si la elección del vestido era muy mala, que si tengo un cuerpo cuadrado".

"Mi cuerpo es como es como es y lo amo así, la gente es cero empática porque yo sufrí un aborto hace un mes y es muy duro mentalmente estar pasando por un duelo por una pérdida y que te acribillen por cómo está tu cuerpo", explicó con sinceridad Sol Macaluso.

Eso sí, la periodista indicó que, pese a que está pasando por un momento muy duro tras su aborto, su familia la ha apoyado y la ha animado a seguir adelante con su participación en GH VIP.

A pesar de tan duro testimonio, el Socialité de María Patiño en Telecinco no tuvo su mejor día en la parrilla y este domingo registró cifras de 9.8% de share y 655.000 espectadores, sus datos combinados más discretos desde el pasado 20 de agosto.