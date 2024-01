El bombazo de Emma García que revela una dramática situación personal

La presentadora de “Fiesta” confesaba durante la emisión del programa una práctica fraudulenta que afecta ya a numerosos rostros conocidos, en la que su imagen es el gancho.

Son muchos los famosos que acusan cada día el haber sido víctimas de las redes sociales, de un modo u otro. Son frecuentes las noticias que revelan la suplantación de identidad para uso en negocios fraudulentos y hace unas horas, la presentadora Emma García confesaba haber sido víctima de estas malas prácticas.

Lo hacía durante la emisión de este sábado en Fiesta, en un reportaje en el que programa ha denunciado la existencia de páginas webs que utilizan la imagen de los famosos y de medios de comunicación reconocidos para llevar a cabo una estafa.

Una práctica muy extendida

Lo que hacen es emplear al famoso en cuestión como gancho para que la gente acceda al enlace de una noticia falsa y pueda ser dirigido al engaño. Ha sido la propia Emma la que confesaba en el programa que su imagen ha circulado por una web de contenido pornográfico: "El fin de semana pasado mi compañero cámara me dijo que estaban utilizando mi imagen en una red social. No tenía ni idea. Esto pasa, pero si no estás en esa red igual no te enteras. Fue ahí cuando me avisaron".

Emma García, muy disgustada, desvela la estafa de la que ha sido víctima



La presentadora de 'Fiesta' se confiesa públicamente: "Lo hicieron muy bien"

La periodista ha reconocido que tenía intención de ponerlo en manos de la policía, pero quitaron su foto al día siguiente. "Yo tengo que decir que no denuncié porque me dijeron que ya habían cambiado de imagen y habían puesto a otra persona. Lo hacen muy bien porque cuando te enteras ya han cambiado la imagen".

El debate estaba servido y Emma García explicaba además la indiscreta pregunta a la que había sido sometida: "A mí me llegaron a preguntar si había hecho cine porno", explicaba, al hilo de su aparición en una web especializada en contenido para adultos, donde se mostraba su cara sobre el cuerpo desnudo de una chica.

Y es que las estafas que circulan por las redes no paran de crecer y en los últimos años han sido muchos los rostros conocidos que han sido víctimas de las mismas. Un problema que ha afectado incluso a Amancio Ortega o Cristina Pedroche, que cuenta con tres millones de seguidores en Instagram, y ha reconocido en distintas ocasiones sentirse "impotente" ante la situación: "Están usando mi imagen sin mi consentimiento y por mucho que les denuncie se crean otra cuenta a la hora. Debería haber un límite y un castigo para este tipo de cosas", afirmaba la presentadora hace unos meses.