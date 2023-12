Arguiñano emociona y conquista al hablar del delicado bache que sufrió su mujer

El televisivo cocinero no tiene problemas en hablar de su vida privada pero esta vez fue Sonsoles Ónega la que logró rascar en un ámbito no tan conocido y mucho más cercano de la estrella.

Que Karlos Arguiñano es el rey Midas de las audiencias, que todo lo que toca lo convierte en oro de espectadores, lo lleva demostrando en televisión desde hace muchísimos años. Y así volvió a hacerlo este jueves cuando visitó el plató de Y Ahora Sonsoles en Antena 3.

Tanto es así que con el cocinero en su sillón, sincero y espontáneo como siempre, Sonsoles Ónega no solo subió sus cifras hasta el 13.2% de cuota de pantalla y 1.141.000 espectadores, las cifras más altas desde hace un mes y su segundo mejor registro de toda la temporada. A estas horas, su rival directo en la parrilla, el TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco, hacía un 11% y 932.000.

En su entrevista en el magacín de tarde de Atresmedia no faltaron las bromas y el buen rollo, como cuando ironizó con que es el más mayor de los que salen en la tele actualmente, junto con Carmen Lomana, solo que "no me he estirado la piel" y "yo cocino algo más que Lomana".

Pero si hubo un momentazo que enterneció al público de Sonsoles Ónega ese fue el que protagonizó Karlos Arguiñano dedicando unas emotivas palabras a su mujer Luisi. Y es que más allá de su faceta mediática es una persona muy familiar y así lo ha demostrado en multitud de ocasiones.

Al hablar de su esposa, de su madre, de sus hijos y sus nietos, no pudo evitar emocionarse. En concreto, al referirse a su mujer: "Llevo 52 años casado, yo inventé el matrimonio" dijo entre risas mientras veía un vídeo con imágenes de Luisi hablando sobre los inicios complicados de su relación: "El que la sigue la consigue".

Las anécdotas matrimoniales de Karlos Arguiñano y su mujer, Luisi

"Mi mujer es que es muy graciosa porque dice las cosas como son", recalcó para desvelar a la presentadora anécdotas de su día a día mientras están separados porque tiene que grabar los programas. "Hay días que la llamo por teléfono y le digo ¿qué tal estás? y me dice estoy jugando a las cartas. Y yo vale, hasta mañana. Le llamo al día siguiente y me dice si me llamaste ayer y encima no cuelga el teléfono y le oigo decir mi marido qué pesado".

En cuanto al hecho de tener al cocinero en casa, Arguiñano relató que "sé las cosas que le gustan y sobre todo las que no le gustan" pero él trata de darle la vuelta a las cosas, ya que si su mujer le dice que no le gusta el sabor amargo de una verdura, él le explica las propiedades tan positivas que tiene ese alimento.

El bache que sufrió Luisi, esposa de Karlos Arguiñano, durante la pandemia

Respecto al éxito de su matrimonio tras tantos años juntos, algo prácticamente impensable en la actualidad, quiso explicar que no se puede "por cualquier tontería mandar al carajo todo".

Tiernas reflexiones que llegaron en uno de los mejores momentos para el matrimonio, ya que con la pandemia, Luisi tuvo un gran bajón. La mujer del cocinero tenía miedo de salir a la calle, estaba totalmente encerrada e incluso no querían ver a sus nietos por temor a un posible contagio, algo que con el paso del tiempo fue superando para no degenerar en un problema de salud mental.