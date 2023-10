Agustín Pantoja sí "apareció" en la boda de Isa y Asraf contra todo pronóstico

Aparte de los dos "feos" que le hicieron Aneth y Jorge Javier Vázquez no todo iban a ser disgustos en la boda más tormentosa de los últimos tiempos en el mundo rosa. También hubo sorpresas.

Hubo muchas ausencias y algunas presencias fugaces (como la de Jorge Javier Vázquez) pero también muchos famosos que no se quisieron perder la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Entre ellos los compañeros de Vamos a Ver, que este lunes dieron muchos detalles inéditos de la celebración.

Alexia Rivas explicó que los discursos de los invitados: "Fueron superbonitos, empecé a llorar en cuanto habló el hermano de Asraf". Las personas que hablaron durante la ceremonia fueron "Anabel Pantoja, Sonia, los hermanos de Asraf y Dulce". Al nombrar a esta última, Marisa Martín-Blázquez tomó la palabra confesando que "el discurso tuvo pullita directa para la madre de Isa porque dijo estamos los que tenemos que estar".

Por otro lado, los colaboradores contaron otros detalles como que los discursos de los hermanos de Asraf no fueron leídos, sino que se hicieron "desde el corazón" y, lo más llamativo, las palabras que Isa Pantoja le dedicó un discurso en árabe a su marido Asraf durante la celebración de la ceremonia.

Alusiones familiares en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: pocas, pero llamativas

Pepe del Real comentó que "Isa le dijo a todo el mundo que era un día para disfrutar, que lo que había pasado se quedaba atrás y quería pasárselo bien". Así las cosas, "no hubo ni una sola alusión a Isabel Pantoja ni a Kiko Rivera, ni una sola canción en el baile de su madre ni de su hermano".

Momento en el que Alexia Rivas no pudo evitar corregir a su compañero: "Cómo que no, si hubo una canción de Agustín Pantoja". Joaquín Prat no pudo evitar reaccionar al oír la información: "¡No!". Marisa Martín-Blázquez confirmó el comentario de su compañera: "Sí, de Agustín hubo una canción". "Y la bailamos todos", completó Rivas.

Joaquín Prat, que no daba crédito, sentenció: "Agustín es el innombrable para Isa...". Y sin embargo, Alexia se reafirmó: "La bailamos todos y la bailó hasta Anabel, no pasa nada, al final es un cantante de tu familia, no pasa nada".