Ana Guerra mete un corte a Dani Mateo que le deja tiritando y vibra La Sexta

Entre bromas y veras la cantante asestó lo que viene siendo un buen "zasca" al presentador de la cadena verde de Atresmedia, poco acostumbrado a dejar hablar a sus invitados...

Hace unos días fueron Fran Perea y Víctor Elías los que visitaron el plató de Zapeando para promocionar su nueva obra de teatro juntos y allí salió un poco de todo. Además, los dos actores y amigos dejaron dos preguntas para Ana Guerra, pareja y prometida de Elías.

Con este panorama sobre la mesa, la cantante visitó este martes el programa de La Sexta y abrió ambos sobres para descubrir qué le habían preguntado su amigo y su prometido.

El cantante Fran Perea le preguntó algo que disparó las risas de la artista: "Ana, ¿por qué preferiste a Víctor antes que a mi?". Como explicó Guerra, en la inolvidable serie Los Serrano ella siempre había sido fan de Marcos, el personaje que interpretaba Fran Perea pero, cuando conoció a Víctor le dijo "a ver si algún día componemos un bolero", ya que a ambos les gustan mucho. Esto, para ella, "fue muy mágico", según confesó en el programa de Atresmedia.

Dani Mateo intenta sacar petróleo y sale escaldado

Claro que Dani Mateo no estaba dispuesto a dejar pasar la presa así como así y siguió insistiendo en la pregunta de Perea para intentar descubrir por qué no escogió al acto. Puesto que no terminaba de dejar hablar a su invitada, la propia Ana Guerra entono de broma y con mucha guasa no dudó en mandar callar a Mateo para así poder hablar sobre la mujer de Perea, un persona que "es pura luz".

Sea como fuere, el "corte" de la cantante al presentador no pareció disgustar a los fieles seguidores del programa y este martes Zapeando anotó para La Sexta un 5.6% de cuota de pantalla delante de 502.000 espectadores, mejorando las cifras del día anterior, cuando cosechó un 5.2% y 493.000.

Además, Ana guerra desveló alguna anécdota curiosa de su próxima boda con Víctor Elías, en respuesta a la pregunta que le dejó preparada su propio novio, que le pedía que contara qué paso con su anillo de compromiso nada más entregárselo. Ella explicó que el día que se lo entregó lo perdió. Estaba en una videollamada con sus padres contándoles que se iba a casar y se lo quitó para ducharse.

Al salir de la ducha no lo encontraba y se pusieron a buscarlo por toda la casa como locos. Finalmente fue Víctor el que terminó encontrando el anillo de compromiso tras el disgusto de la cantante.