Continúa la guerra civil en el Ateneo: gritos e insultos al exasesor de Zapatero

Algunos socios acusan a Luis Arroyo de utilizar el centro Científico, Literario y Artístico como club privado con la incorporación de amigos del presunto "gourmet intelectual y progresista".

Los socios de El Ateneo de Madrid siguen en pie de guerra. Hace 15 días, ESdiario hacía público el malestar que habita en el centro Científico, Literario y Artístico desde la llegada en mayo de 2021 del politólogo Luis Arroyo. El actual presidente fue asesor político en varios gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras la publicación en ESdiario el pasado día 11 de diciembre del artículo “La guerra civil del Ateneo que afecta al matrimonio Pedro Sánchez-Begoña Gómez” otros medios se han hecho de otras informaciones relacionadas con este centro artístico y literario que cuenta con 203 años de historia.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retira la subvención al Ateneo al considerar que no cumplen con los objetivos que debe cumplir el Ateneo, según aseguran algunos medios que recogen esta información.

Palabras dedicadas a Luis Arroyo como "dictador, fascista o macarra"

En la últimas horas, uno de los socios se pone en contacto con este diario para contar alto y claro lo que sucedió el pasado 12 de diciembre en la asamblea general de socios del Ateneo. Francisco José Alonso Rodríguez, socio desde 1980, explica lo sucedido.

Francisco José Alonso Rodríguez.

“Aquella tarde volvieron los gritos de los socios dirigidos al presidente Luis Arroyo, donde las palabras dedicadas a él fueron dictador, fascista y macarra, entre otros calificativos”. Alonso asegura que Arroyo mostró su agresión verbal y gestual hacia algunos de los socios.

“La problemática principal era la aprobación del Dictamen de la Comisión de Presupuestos 2024. Formada por 7 socios 6 del Grupo 1820 y una independiente que a su vez es magistrada y antigua socia desde hace años. Es obligación por Reglamento que cuando hay votos particulares, éstos son los primeros que hay que debatir y aprobarlos o rechazarlos. Desde el primer momento se negó que esta socia que había presentado el voto particular lo debatiera, dando paso directamente al dictamen de la Comisión (que nunca se reunió). El presidente deseaba que lo firmaran y lo hicieran suyo una vez realizado sin mirar las cuentas, cosa a la que se opuso la socia que presentó un voto. El suyo particular”

Según Alonso, la socia tuvo muchos inconvenientes para poder ver las cuentas. Con la intervención del contador suavizó algo la solicitud de la socia magistrada pero no pudiendo ver todo lo que solicitaba. La función del contador es controlar la cuentas pero él mismo lo tiene muy limitado.

“Después de una gran escándalo al grito de dictador, fascista y macarra como ya hemos contado al principio, Arroyo no tuvo más remedio que permitir el cumplimiento del Reglamento y tomo la palabra la la socia magistrada de la Audiencia Nacional Rosa A. como no era de su agrado su voto particular, donde dejaba claro que no había tenido opción a poder revisar todos los documentos que solicitaba (y le autoriza el Reglamento del Ateneo) empezó a entorpecer su exposición, que no la dejo terminar, y con trato despectivo hacía ella que podemos decir bordeando en “Acoso Psicológico”. La socia terminó abandonando la asamblea porque sufría una situación de violencia hacia ella por parte del presidente Luis Arroyo”, explica el politólogo y sociólogo Francisco José Alonso.

Problemas con la Cantina del Ateneo

En la asamblea del pasado 12 de diciembre también se abrió un melón jugoso. Esto va de frutas también. El tema del bar o cantina con el que cuenta el Ateneo. “En su escrito pudimos verificar, aunque es sabido que la Cantina funciona sin licencia Santa Catalina 10 y está abierta hasta altas horas de la madrugada. No se tiene muy claro que actividades se realizan en la Cantina” agrega y continúa que “la cantina debe cerrarse cuando cierra el Ateneo según obliga la Ley ya que esta adscrita al Ateneo y para uso y disfrute de los Socios. Es más, desde el cierre del Ateneo sobre las 10,45 de la noche la Cantina se queda sin salida de Emergencia. Un peligro para la seguridad del Ateneo”.

Un grupo de 30 socios comunicó al Ayuntamiento de Madrid que se estaban realizando obras mayores en el Ateneo sin licencia para unas obras por un importe de medio millón de euros y de los cuales tan sólo se contaría con una subvención futura de 175.000 euros. Unas obras que según asegura Francisco José Alonso, se estaban realizando sin licencia dicho por Luis Arroyo en la asamblea general del pasado 9 de marzo.

Dichas obras que no era necesarias para el objetivo último del Ateneo sino y tan sólo interés personal para dar clases y actuaciones de flamenco. Ante esta denuncia de socios al Ayuntamiento del pasado 25 de Julio, Luis Arroyo envió un escrito al consistorio de “declaración responsable”. Cuatro meses después de realizadas las obras, el ayuntamiento deberá autorizarlas o no. Ya estaban ejecutadas tales obras. El Ateneo estos días acaba de recibir una notificación de que se reviertan las obras.

“El Presidente del Ateneo Luis Arroyo vive de la mentira que lanza a los suyos que sólo van a votar y cada día van menos. La llegada de Luis Arroyo al Ateneo se produce con la incorporación de muchos amigos del presunto gourmet intelectual y progresista de nuestro país. Una mentira disfrazada de verdad nunca deja de ser mentira y es lo que esta realizando Luis Arroyo desde que llegó con su Grupo 1820 al Ateneo” puntualiza con voz alta y segura: “El Ateneo hoy está siendo utilizado como club privado para los intereses del grupo 1820”.