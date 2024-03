La peluquera de los famosos traiciona a Makoke y la deja vendida en televisión

La exmujer de Kiko Matamoros lleva una racha televisiva se podría decir que delicada en la que no gana para disgustos y con exhijastra en Supervivientes la cosa dista mucho de mejorar...

En los últimos tiempos parece que Makoke no gana para disgustos a nivel televisivo. Y que su exhijastra Laura Matamoros haya empezando a concursar (por segunda vez en su vida) en Supervivientes no parece que vaya a ayudar demasiado, ni mucho menos.

Ya nada más saltar del helicóptero al grito "¡Makoke a la calle!" dejó claro que no se lo iba a poner fácil a la exmujer de Kiko Matamoros pero en las últimas horas la cosa ha ido a peor para la modelo.

Y es que Laura ha logrado incluso llevarse a su terreno a la que se supone que era amiga de la madre de Anita Matamoros.

Y es que la conocida como peluquera de las famosas Lorena Morlote no solo no se está llevando mal con Laura Matamoros sino todo lo contrario, han encajado a las mil maravillas desde que fue expulsada el pasado jueves y llegó a Playa Limbo (donde están la influencer y Kiko Jiménez). No han parado de compartir confidencias y tan bien han encajado que incluso han asegurado que están planteándose montar su propio centro de belleza juntas cuando regresen a Madrid.

Un negocio en el que Makoke parece que no será bienvenida, ya que la hija de Kiko Matamoros no se ha olvidado de la exmujer de su padre a pesar de la aventura que está viviendo en Honduras, consiguiendo en Lorena una inesperada aliada con la que atacar a la tertuliana de Telecinco.

"No me está defendiendo, yo he dicho que no. No vale para defenderme. Está como colaboradora en el plató", explicó la peluquera a Laura, revelando que Makoke le dijo que tenía a seis amigas participando en el reality a las que defender.

Lorena Morlote se une a Laura Matamoros para criticar a su "amiga" Makoke

"De defensora de pleitos pobres porque, ¿de quién va a hablar? Makoke, multiamiga ahora de todo el mundo. ¿De qué va a hablar, de Zayra? Los mejores años de ella se los ha perdido El día que yo hable esto será un escrito... Makoke a la calle, no tiene amigos", sentenció la hermana de Diego Matamoros, reconociendo que "si fuera por mí no tendría trato con ella, desde luego, pero es la madre de mi hermana".

Laura: dije “¡Makoke a la calle!” y me tiré. Se ha hecho 5 bolos más gracias a mí



Kiko: ¿ella te está defendiendo a ti?



Lorena: no. Es mi amiga pero no vale para defenderme.



Laura: hay que saber bien quién te defiende #ConexiónHonduras2 pic.twitter.com/DECm8mD2AZ — MOMC (@marioorlandomc) March 17, 2024

Un inesperado ataque (sobre todo por parte de Lorena, con la que se supone que tiene una íntima amistad hace años) que dejó este domingo a Makoke, presente en el plató de Conexión Honduras, tocada y hundida: "Me han hecho un traje. Me he quedado flipada, en esta productora saben que ella quiso que la defendiera y yo dije que no porque iba a estar de colaboradora".

"Me ha impactado que diga que no sirvo para defender, será porque quiere hacerle la pelota a Laura de alguna manera, me ha extrañado porque ella me lo dijo", explicó, insistiendo en que la peluquera fue quien le pidió que la defendiera.

Además, dijo no entender a qué se refiere su exhijastra con que se ha perdido los mejores años de Zayra, hija de Arantxa de Benito y Guti, ya que "la quiero muchísimo y casi ha sido para mí como una hija". "No tengo ni idea de por qué ha dicho eso ni tantas cosas que dice", confesó en una nueva trama de Supervivientes que este domingo le valió para volver a liderar su franja a Telecinco con un 13.7% de cuota de pantalla y 1.214.000 espectadores, por delante de Antena 3 con Secretos de Familia (10.7% y 1.048.000).