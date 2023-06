Pilar Eyre y el desencuentro entre las Reinas Letizia y Sofía por la homofobia

Coincidiendo con las celebraciones por el Orgullo LGTBI la escritora y periodista especializada en Casa Real se hace eco de uno de los (¿muchos?) momentos de tensión entre Monarcas.

La periodista especializada en casas reales Pilar Eyre es un pozo sin fondo de anécdotas y todo tipo de aventuras y desventuras de las familias reales europeas.

Coincidiendo con las celebraciones por el Orgullo LGTBI ha recuperado precisamente una historia que viene al pelo de las reivindicaciones que ahora copan los titulares.

En este sentido, Eyre se retrotrae a las opiniones de la Reina Sofía en 2008 acerca de los homosexuales: "Puedo comprender que haya personas con otra tendencia sexual, pero ¿qué se sientan orgullosos de ello? ¿Qué se suban a una carroza y hagan manifestaciones?", preguntaba a su biógrafa Pilar Urbano en el libro La reina muy de cerca.

Eso por no hablar de la frase "si todos los que no somos gays saliéramos a la calle colapsaríamos el tráfico..." o de la reflexión sobre el matrimonio entre homosexuales: "Si "esas" personas quieren vivir juntas, vestirse de novios y casarse, pueden estar en su derecho o no, según las leyes de su país, pero que no lo llamen matrimonio, porque no lo es. Hay muchísimos nombres posibles".

Desencuentros entre la Reina Sofía y su biógrafa Pilar Urbano

En aquel momento sus palabras cayeron como un jarro de agua fría entre muchos colectivos que no podían entender que la Casa Real, que representa a toda la ciudadanía, cuestionase los derechos de una parte.

La polémica fue tan grande que Zarzuela tuvo que desmarcarse del libro, según Pilar Eyre, intentando desacreditar a la autora, difundiendo la idea de que siendo miembro del Opus Dei había manipulado a la Emérita.

El comunicado formal tampoco dejaba bien a Urbano: "La reina lamenta la publicación de este libro, que no refleja el profundo respeto que le ofrecen todas las personas... lamenta la inexactitud de las palabras que le atribuyen... Pilar Urbano pone en su boca supuestas informaciones que no se produjeron".

Finalmente la escritora acabó reconociendo que "han querido matar al mensajero" y años más tarde confesó a Risto Mejide que la Reina Sofía nunca le pidió disculpas, y atribuyó la campaña al lobby gay, "que maneja muchos hilos".

Peor aún sentó a esposa de Don Juan Carlos que posteriormente su hijo y su nuera, la ya Reina Letizia, decidieran prestar su apoyo al colectivo LGTBI concediendo su primera audiencia como Monarcas precisamente a la Confederación de homosexuales "que había protestado por las palabras de Sofía seis años atrás", concluye Eyre.