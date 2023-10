Del traje de Anabel a los zascas de famosos: claves de la boda de Isa Pi y Asraf

Después de muchas vicisitudes y no pocos "feos" y "desprecios", la parejita finalmente se ha dado el sí, quiero rodeada sobre todo de amigos porque lo de los familiares de ella ya tal...

Parecía que no llegaría nunca pero finalmente Isa Pantoja y Asraf Beno se dieron este viernes el sí, quiero rodeados más de amigos que de familiares (por lo menos de parte de la novia). Lo de las ausencias de Isabel Pantoja y Kiko Rivera no por menos anunciado dejo de ser menos llamativo y de generar titulares.

De hecho, muchos de los famosos invitados aprovecharon para lanzar algún que otro zasca a la tonadillera por dejar "tirada" a su hija en tan importante día, sean cuáles sean las diferencias que tienen la una con la otra.

Una de las más duras fue Lydia Lozano, "no me da tristeza, a mí me parece fatal. ¿Para qué tiene a una madre? Para nada, es no tener a una madre, me parece increíble. Una madre tiene que ir a la boda de sus hijos aunque no le guste el novio. ¿Quién no ha salido con un chico que no le gusta a tu padre o a tu madre? Pues todo el mundo. Me parece fatal", sentenció.

Rosa Valenty llegaba asegurando que "me daría mucha alegría" que Isabel fuese al enlace porque "todos tenemos se decía 'el que tire la primera piedra' no sé, creo que sería una alegría muy grande". Además, le mandaba un beso a la cantante: "Sí, un beso muy grande y decirla que bueno, que estamos aquí personas que queremos a la hija, al hijo y a ella en especial".

Más conciliador se mostró Jorge Javier Vázquez, que tiene la esperanza que madre e hija arreglen sus diferencias en algún momento a pesar de que la artista haya decidido no ir a la boda: "No lo sé, pero yo confío que todo llegue luego a buen puerto, se pueden solucionar las historias".

Numerosos rostros conocidos en el enlace de Isa Pantoja y Asraf Beno

A falta de familia nuclear, Isa Pantoja y Asraf Beno celebraron su boda en Sevilla arropados por un sinfín de rostros conocidos.

Entre ellos, se pudo ver a compañeros de programa de la novia, como Marisa Martín Blázquez, Pepe del Real, Leticia Requejo o Carmen Borrego... Además, también se pudo ver a Mónica Hoyos, uno de los rostros que más llamó la atención en el enlace porque durante su participación en Supervivientes tuvo multitud de desencuentros con Isa.

También se vio a Raúl Castillo, que aseguraba que Isa Pi y Asraf están muy felices de poder celebrar su amor con sus amigos y familiares: "Felices".

Por su parte, Alexia Rivas confirmaba que Isa "está muy feliz, muy contenta" horas antes de la celebración de su boda con Asraf, que llegaba muy emocionado y "muy contento" a la finca donde se celebró su boda, confirmando que estaba "un poco" nervioso y agradeciendo la presencia de los medios de comunicación apostados a las puertas del lugar.

Anabel Pantoja rivaliza con Isa Pantoja en la boda

Claro que si hubo una invitada que rivalizó con la novia esa fue su prima Anabel Pantoja. La sobrinísima, de los pocos familiares que acompañó a Isa en este gran día, quiso presumir en Instagram del espectacular outfit elegido para una cita tan importante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La influencer confió en una diseñadora de su tierra, Rocío Osorno, y se decantó por un vestido negro asimétrico en las mangas y con una impresionante abertura en la pierna. Un estilismo completamente ceñido al cuerpo y con un detalle de tul blanco anudado al tirante del hombro. Para el maquillaje, la influencer apostó por las sombras en color tierra para los ojos y un gloss a juego con mucho colorete en las mejillas. El cabello pidió que se lo alisaran primero completamente y después que le hicieran una cola muy alta y que le ondulasen el pelo en esa zona.

Anabel completó el look con unos pendientes dorados de su nueva colección de joyas, un bolso tipo clutch negro y dorado, su pulsera tobillera que es de perlitas con una pequeña luna que cuelga y unas sandalias doradas de tacón ancho para ir lo más cómoda posible y aguantar toda la noche en la pista de baile.