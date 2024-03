Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr. Perro no come perro

Las nominaciones de la gala de Supervivientes dejaron más de una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta lo que había sucedido días antes. ESdiario tiene la explicación fácil y sencilla.



El hijo de Bárbara Rey lo tiene claro. Ante un rival de su nivel, la hija menor de Teresa Campos, Ángel Cristo ha preferido eliminar a los secundarios o “cuidadores” que a la protagonista. La palabra “cuidador” de personas mayores fue la utilizada esta última semana para referirse al periodista Kike Calleja y la relación que le une a Carmen.

Cristo Jr. nominaba al ex reportero de Sálvame para que sea expulsado del reality Supervivientes. La sorpresa estaba servida. Lejos de lo previsible. Todo parecía indicar que las nominación sería de Cristo para Borrego. No. Entre los poderosos no se muerden el hocico. Perro no come perro.

Después de una semana de humillación hacía la persona de su madre, Teresa Campos, y donde define a la comunicadora como “viejita” ahora toca el momento de recular. Un paso atrás para confiar al adversario. Buena técnica. Ahora es el turno de crear confianza para poder en cualquier momento dar una nueva estocada. Carmen caerá. Es rápida en la negociación pero más corta en el sentimiento. Su mundo.

Cristo tiene lo mejor de su madre, esperar el momento para llegar a su meta. El fin justifica los medios. Carmen corta en metas y larga en palabras. Fue quien lo definió como psicópata.

Ángel Cristo le tiene pillado el punto. Conoce dónde responderá y cómo lo hará. Sabe sacar el mejor perfil de la hermana de Terelu Campos. La cara más mediática de Carmen Borrego. La que gusta. Y la que funciona. Ella está bordando su participación en el reality. Su caché se está amortizando. Y muy bien.

El primero en caer será Calleja. Ya lo ha dejado claro Cristo. Aún queda por ver cosas que podrían ser impensables.

Aún termina Carmen Borrego siendo gran amiga de Ángel y deja tirado a Kike Calleja. Todo dependerá de quién le ofrezca más. La amistad tiene precio para alguna gente.