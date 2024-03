Marta Riesco sentencia el reality de Kike Calleja con lo que hizo tras la cámara

Mientras el reportero de Telecinco intenta hacerse un hueco en la nueva edición de Supervivientes y superar las duras condiciones en Honduras al otro lado del charco le ha salido un problema

Escasos días después de comenzar su aventura en Supervivientes al reportero de Telecinco y ex de Sálvame Kike Calleja se le han abierto varios frente dentro y fuera de la isla.

Y es que a su enganchada totalmente inesperada con la que en principio iba a ser su gran aliada (Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos, ex de Kike) se le suma ahora la campaña en contra que le está haciendo desde España su excompañera de cadena Marta Riesco.

La ex de Antonio David Flores ha echado mano de su cuenta de Instagram para cargar contra Calleja y no se ha dejado nada en el tintero.

Según señaló la exreportera de Telecinco en sus stories, "Me parece el mejor reality, aunque yo dos años consecutivos he dicho que no". Algo que no le ha impedido dar su (mala) opinión sobre "Falso Calleja", como ella le llama: "Se ha portado conmigo realmente mal. Me metí en bastantes problemas porque yo, por compañerismo y por el cariño que le tenía, le contesté a ciertas cosas sobre mi exrelación e intenté ser todo lo amable que podía. Porque yo también soy periodista y he tenido que pedir favores a personajes para que me respondieran a cosas".

Peor aún, desveló, "yo con Kike he compartido muchísimas cosas. Cuando le interesaba, Marta es lo más y la mejor. Pero, hace unos meses, tras mi despido, coincidimos en un evento y bajó la cabeza como si no me conociese. Fue muy fuerte".

Marta Riesco tiene muy clara la "moraleja" de toda esta historia: "No se puede escupir para arriba porque, al final, te cae. En el fondo me alegro de verle en Supervivientes, porque me doy cuenta de lo falsos que han sido todos. Y los demás no lo han hecho, porque no les han dado la oportunidad".