La películas de Marta Sánchez tras mantener sexo ponen a Arús contra las cuerdas

Las confesiones íntimas de la siempre controvertida cantante sobre sus usos y costumbres en los momentos privados en la cama han dejado a más de uno con las manos en la cabeza.

Vicky Martín Berrocal está de enhorabuena porque no solo arrasa en las pasarelas como diseñadora y en la prensa del corazón por su sonada e incipiente relación con Enrique Solís sino que además triunfa en su faceta como colaboradora de televisión y hasta con su podcast donde entrevista famosos que dan titulares de lo más impactantes.

La última invitada de su podcast A Solas Con así lo ha demostrado y es Marta Sánchez lo ha dado todo, hablando de algunos de los temas más personales e íntimos de su vida como si se casará con su pareja ("No me quiere pedir matrimonio", afirmó contrariada la cantante) o si sería ella capaz de pedírselo a su novio , algo que recalcó que jamás haría: "Me horrorizaría".

Confesiones que este miércoles llamaron y mucho la atención del equipo de Aruseros de La Sexta que recogió declaraciones de Marta Sánchez como que "lo de la igualdad está muy bien en ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que me parece que son de hombre y que son de mujer", destacó defendiéndose como muy tradicional para algunas cosas: "¿Cómo haces?, ¿le regalas una corbata en vez de un anillo?".

Marta Sánchez y sus costumbres cuando se iba a la cama con un hombre

También admitió aspectos íntimos de su vida privada con antiguas parejas como que "me acostaba con rímel. No me desmaquillaba el ojo, porque es mi personalidad de la cara", aclaró insistiendo en que se iba a la cama con los ojos pintados para que sus novios no la vieran desmaquillada.

Claro que si algo dejó alucinado al presentador Alfonso Arús fue confesar que antiguamente lloraba después de mantener relaciones sexuales: "El sexo es actividad pura y dura, hormonas, llanto... a mí siempre me daba mucho por llorar Siempre he sido muy peliculera".

Arús sin dar crédito a lo que escuchaba no pudo por menos que exclamar que Marta Sánchez debería avisar antes a sus parejas por lo que pudiera pasar: "Avisa de que eres peliculera".

Y a pesar de lo goloso y polémico de las confesiones de Marta Sánchez en el podcast de Vicky Martín Berrocal que recogió Aruseros no fue uno de los mejores días del magacín matinal de La Sexta, que este miércoles bajó a 15.9% de cuota de pantalla y 390.000 espectadores frente al 20.4% y 481.000 del día anterior en lo que fueron sus datos más bajos combinados desde el 14 febrero.