Otra ex de Antonio Tejado revienta el caso: prisión por difundir su vídeos porno

La revista Lecturas publica una interesante exclusiva en la que quien fuera novia del sobrino de María del Monte relata todo un infierno durante su relación. Pena de cárcel incluida.

Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, ha desvela en exclusiva a la revista Lecturas uno de los episodios más escabrosos de su vida. La sevillana ha logrado que un juez condene al sobrino de María del Monte a más de siete meses de cárcel por difundir vídeos de carácter sexual que grabó de ella cuando eran pareja. Estos antecedentes penales cobran especial relevancia ahora que Tejado está en prisión, acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía.

“Aún estoy un poco trastornada”, se sincera con la citada revista. “El daño que me ha hecho ha sido tan grande que me ha costado mucho rehacer mi vida. Se me cruzó este hombre por desgracia y tuve una relación con él de cerca de tres años”, revela aún en shock.

La información detalla que Acevedo hace cuatro años que no es pareja de Antonio Tejado pero el trauma está vivo. “Estoy intentando recuperarme, he necesitado terapia. Tengo mucho miedo de pasar otra vez por el infierno por el que he pasado con este señor”, explica la ex pareja en Lecturas.

Intenciones gay

Según la ex pareja de Tejado, él habría difundido vídeos de contenido pornográfico de ambos manteniendo sexo. Lo habría hecho a dos amigos de él con la intención de “calentarlos” para tener sexo homosexual con ellos.

Del mismo modo, sugiere que pudo ser drogada contra su voluntad porque muchos mañanas se despertaba sin recordar nada de lo que hubiese ocurrido la noche anterior.

La detención de Antonio Tejado, día a día vamos conociendo más detalles de cómo se produjo, como presunto autor material del robo a su tía María del Monte ha impactado a todos, pero especialmente a aquellos que le conocen de cerca, como es el caso de Candela; que asegura haberse enterado de lo ocurrido a través de un periodista. “Lo primero que pensé fue: “Ha hecho tantas cosas crueles que no me extraña nada”. Me da muchísima pena por su tía María [del Monte], es un palo que tu propio sobrino llegue a esto. Conmigo ella ha sido un encanto”, relata en exclusiva.

Candela Acevedo habla, como nunca antes, de la relación de Antonio Tejado y su tía, María del Monte; de la pesadilla que vivió al lado del presunto autor intelectual del robo y de cómo este hizo de la vida de la joven un auténtico infierno a raíz de compartir unas imágenes suyas íntimas.