El ataque de nervios de Marta López por la boda de Kiko Hernández asola Sálvame

Lo del colaborador de Telecinco y su relación sentimental con el actor Fran Antón se ha convertido en una telenovela que hace las delicias de los últimos días del magacín de corazón.

El culebrón de la boda o no boda de Kiko Hernández está dando grandes momentazos en estos últimos coletazos de Sálvame en la parrilla de Telecinco antes de su inminente desaparición definitiva.

A vueltas con el enlace del colaborador de Mediaset con el actor Fran Antón en el que todo son más sombras que luces, este martes el propio Kiko se dejó caer por el plató de su programa para salir definitivamente del armario entre las lágrimas y llantos de sus compañeros.

Sálvame es ese programa en el que un chico sale del armario y se ponen todos a llorar como si se hubiese muerto.



Este es MI PROGRAMA #yoveosálvame pic.twitter.com/JOzFBxRor8 — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) June 13, 2023

Su gran amiga desde hace 20 años Marta López ya llevaba buen parte del trabajo hecho, porque ya se rompió en lágrimas hace unos días al conocer la noticia de una supuesta boda de la que ella no tenía ni idea (como casi todo el mundo, por otra parte).

Tras su regreso y enfadado por su reacción, Kiko se enfrentó a Marta, que volvió a derrumbarse en directo aunque finalmente los amigos acababan por abrazarse en un tierno momento.

La reacción de Marta López al conocer la "boda" de Kiko Hernández

"En mi vida me imaginé que yo no fuera a estar", decía López y su actitud, entre lágrimas, molestaba mucho a Hernández. Y es que ella dice sentir que, desde hace más de un año, ya no forma parte de la vida de él.

"Sentí mucho cabreo, pero mucho", confesó Kiko dolido acusando a su amiga de populismo. La colaboradora le explicaba que sus lágrimas se deben a que ha cambiado su actitud con ella y se derrumbaba por completo: "¿Sabes por qué lloro? Porque llevas un año pasando de mí y has cambiado no sólo conmigo". "A mí me dicen que te has casado y lo último que hago es eso", le reprochaba sin embargo él.

No obstante, poco después matizaba que no quiere ser "injusto" con Marta porque ha estado en algunos de los momentos más importantes de su vida y estas palabras provocaban las lágrimas de la aludida, que se iba tras el pantallón. Kiko iba en su busca, le abrazaba y le decía al oído: "Escúchame, por favor, confía en mí ¿Tú te crees que un día así tú no ibas a estar a mi lado? Confía en mí. Nunca te mentiría".

El penúltimo capítulo del culebrón demostró que habrá mucha gente que eche de menos Sálvame cuando desaparezca. De hecho, el magacín de corazón de Telecinco anotó este martes un 14.7% de cuota de pantalla ante 1.347.000 espectadores, sus cifras combinadas más altas desde hace más de un mes.