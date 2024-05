Julián Muñoz y Mayte Zaldívar sellan la paz con un enlace en secreto

La pareja, que se ha expuesto para contar cuál es su situación tras el ingreso del ex edil de Marbella, se divorciaron en 2007 y ella tenía pareja estable desde hace años.

La pasada noche saltaba la noticia en De viernes, donde el periodista José Antonio León aparecía con el certificado de matrimonio en la mano, afirmando que Mayte Zaldívar y Julián Muñoz son, de nuevo, marido y mujer, tras años separados y varias relaciones de por medio.

Al parecer, el enlace se ratificó el pasado 30 de enero ante notario a pesar de que la protagonista se negó a confirmarlo hace solo una semana, cuando se sentó en el programa para dar una exclusiva que dejaba clara la situación que están viviendo, y que, a pesar de los hechos que los separaron en los 90, su fidelidad permanecía intacta

Con el apoyo de sus hijas

Zaldívar respondía ante los rumores con un contundente: "Al notario se va a muchas cosas, a un testamento, a una fe de vida... Yo he ido muchas veces al notario y lo que hago no lo hago para contarlo fuera", explicaba sin querer confirmar la noticia, respondiendo con sorna: “Te invitaré a la boda".

La ex consorte de Marbella explicaba sin tapujos cómo es la situación personal de Muñoz que, a sus 76 años, se recupera en casa de una de sus hijas de una enfermedad grave: "No quiere morirse porque dice que está en una de sus mejores etapas. Se olvidó de la familia, pero nunca la perdió. Está aprovechando los últimos segundos. Hay días que son difíciles porque tiene un tratamiento fuerte", contaba la malagueña.

Pero, a pesar de los malos momentos que protagonizó la pareja cuando Muñoz hizo pública su relación con Isabel Pantoja sin haber disuelto su matrimonio, Mayte decidió olvidarlo todo y perdonar para seguir adelante: "Es el padre de mis hijas, ha sido un pilar fuerte en mi vida. Hemos compartido muchas cosas buenas y hay que acordarse de eso. No de las malas", aseguró. Algo que él le agradece a diario: "No para de pedir perdón porque él no se ha perdonado. Se arrepiente de lo que hizo cada día".