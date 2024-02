El tirón de orejas de Raquel Arias a José Antonio León en “De viernes”

Los colabores de 'Así es la vida' y el desaparecido “Sálvame” tuvieron una fuerte disputa en directo, en relación a las dudas que planean sobre la relación entre Osborne y Guillén.

Gabriela Guillén, ex pareja de Bertín Osborne, salía el pasado viernes de su escondite mediático para dar la cara en De viernes', con el fin de acallar los rumores que cuestionan la relación que ha mantenido con el cantante sevillano y aportar las determinantes pruebas que avalan su versión.

La fisioterapeuta quiso zanjar los rumores de su maternidad junto a Bertín Osborne enseñando algunas imágenes en las que aparece con el presentador en la Feria de Sevilla y dar así por cerrado el capítulo que ha enfrentado a numerosos periodistas en los platós de televisión y a parte de la opinión pública.

Defensora a ultranza de Gabriela Guillén

Raquel Arias, amiga de Gabriela Guillén, participó en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta como defensora de la invitada en exclusiva y tuvo que afrontar las preguntas de los colaboradores, el primero de ellos, José Antonio León, que aprovechó la ocasión para poner en duda la versión de la joven sobre la ayuda de El Turronero.

"A día de hoy, El Turronero sigue ayudando a Gabriela", revelaba el colaborador, ante la negativa de la ex superviviente, que desmentía dicha información: "El miércoles estuve con El Turronero. Él en ningún momento está ayudando a Gabriela", justificaba tajante la colaboradora de Así es la vida, anulando el argumento de León.

La tremenda reprimenda de Raquel Arias a José Antonio León en 'De viernes': "¡Te equivocas!" https://t.co/pAGCvXQ5wd — Fuera De Juego (@FDJenSport) February 3, 2024

Pero el ex reportero de Sálvame no cejaba en su empeño y quiso recordar también una información relevante sobre Guillén que para él sigue sin estar clara. "Seguimos diciendo a día de hoy, y su entorno lo dice bien claro, que ella era consciente de que no tenían una relación sentimental, que era una amiga como podía tener otra", afirmaba sin dudarlo.

Unas palabras que hacían estallar a Raquel Arias para dejar claras las cosas al colaborador de Telecinco: "Lo siento, pero te equivocas porque sí tenían una relación sentimental", sentenciaba recibiendo el aplauso del público presente en el plató.

Y es que no es la primera vez que Arias se enfrenta a una situación similar, pues desde que saltara la noticia del embarazo de Guillén, la periodista ha alzado la voz a favor de su amiga en múltiples ocasiones, saliendo al paso de los rumores y recibiendo ataques, incluso en el programa en el que colabora a diario.