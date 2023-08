Vuelco clave: “el joven del vídeo que compra cuchillos no es Daniel Sancho”

A falta del cierre de la investigación, y de una rueda de prensa que ofrecerá la policía tailandesa este martes 15 de agosto, irrumpe una nueva hipótesis que daría un giro radical al caso.

A menos de 24 horas de que la policía de Tailandia ofrezca una rueda de prensa para dar las últimas novedades al caso del asesinato de Ewdin Arrieta a manos de, presuntamente, Daniel Sancho, el caso sigue dando giros y vueltas, algunos de ellos totalmente enfrentados.

Sin duda, tal y como ha podido comprobar ESdiario, la última teoría sobre el caso es más que llamativa y parte del conocido paparazzi Diego Arrabal y que él califica como de “exclusiva mundial”.

Así, Arrabal, asegura que hay un detalle crucial que podría cambiar la perspectiva de este caso del asesinato de Arrieta. En un reciente video en su canal, Diego Arrabal revela una información que podría alterar el curso de la investigación. Según sus propias averiguaciones, el individuo que aparece en el video filtrado por la policía tailandesa comprando un cuchillo en un supermercado no es en realidad Daniel Sancho, el triste protagonista de este suceso.

Daniel Sancho: sus rasgos físicos

Como no podía ser de otra manera, la teoría que defiende el paparazzi ha generado mucha polémica y hay opiniones a favor y en contra de su afirmación. Por un lado quienes respaldan a Arrabal, defienden que efectivamente la persona que aparece en el video no coincide con las características físicas de Daniel Sancho, otros sostienen que sí se trata del mismo individuo y presentan fotografías como evidencia de su afirmación. En el centro de esta discusión se encuentra un detalle particular: la forma de la entrada, o ceja, en el rostro de la persona en cuestión.

El análisis de Arrabal, tal y como recoge La Razón, se basa en la observación de que el individuo del video no posee la entrada pronunciada que sí caracteriza al hijo de Rodolfo Sancho, Daniel. Este rasgo distintivo ha llevado al paparazzi a concluir que el individuo del supermercado no puede ser el mismo Daniel Sancho que ha acaparado titulares en relación con el crimen cometido en Tailandia.