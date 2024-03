El motivo por el que Rosa Benito querría denunciar a su ex Amador Mohedano

La cuñada de Rocío Jurado ha vuelto a Telecinco tras dos años de ausencia y lo hace como tertuliana de los debates de 'Supervivientes' en el programa de 'De viernes'.

Este pasado 8 de marzo De viernes acogía la vuelta de Rosa Benito a la pequeña pantalla, que se estrenaba como colaboradora, para participar en los debates que hará el programa sobre Supervivientes.

Conocida figura del desaparecido Sálvame, su nombre fue vetado en una lista en la que también aparecían conocidos nombres como Kiko Rivera, Gloria Camila, Rocío Carrasco o José Ortega Cano, a muchos de los cuales ya se les había retirado la prohibición de participar en cualquier formato de Mediaset España.

Reaparición estelar

Benito volvía a los estudios de la cadena cuál estrella de Hollywood a bordo de una una limusina y coincidía en plató con algunos de los antiguos concursantes del reality que presenta de nuevo Jorge Javier Vázquez. Parece que la vida tranquila que tanto ha valorado en los últimos tiempos ha dejado de serlo, al convertirse en noticia por una polémica que la relaciona con un famoso youtuber, JuanjoVlog, que, al parecer, la habría difamado públicamente en un vídeo en el que aparecería en una situación comprometida.

Así ha sido el regreso de Rosa Benito a Mediaset tras dos años de ausencia: "Nunca creí que me iba a sentar aquí" https://t.co/sxGVqkq2cH — Bluper (@Bluper) March 9, 2024

Al parecer, no es problema del influencer, sino de su exmarido, Amador Mohedano, que fue quien le dio permiso para publicarlo, pero aún se desconocen los detalles del contenido. Muchos son los rumores que circulan sobre la historia, de la que Benito ha declarado: ''Estoy pensando en tomar medidas legales contra alguien que durante estos días está vertiendo mentiras sobre mi persona, incluso enseñando un vídeo sin mi permiso. Me da igual quién se lo haya mandado, era en un evento privado'', sentenciaba.

Pero, además, este youtuber ha hablado de los problemas de salud mental de la televisiva y parece que no le ha gustado lo que ha dicho, sobre todo, porque ha contado el motivo por el que estuvo ingresada: ''Este personaje da a entender que me volví loca (me lo vas a demostrar) y si estuve loca (ingresada), no me avergüenzo. Salí y soy un ejemplo para muchas personas que viven y vivieron una situación parecida. Doy gracias por tener la familia tan bonita que tengo. Sin ellos no lo hubiera conseguido'', aclaraba en sus redes sociales.