A Cuatro le sale el tiro por la culata con los "cuernos" de Boris Izaguirre

Parece que cada vez resulta más complicado escandalizar (como sinónimo de éxito en pantalla) al respetable público y si no que le pregunten al especialista en esto de descolocar espectadores

En la última entrega del programa de Cuatro Martínez y Hermanos, el presentador Dani Martínez continuó su tradición de recibir a celebridades de lo más diversas en plató para compartir sus anécdotas más inverosímiles y participar en los entretenidos juegos que propone el show.

Este lunes contó con la presencia de la diseñadora María Escoté, el cantante y humorista Xuso Jones y el polifacético Boris Izaguirre, quienes se sumergieron en el ambiente festivo que caracteriza al programa emitido en la cadena de Mediaset.

Eso sí, la noche tomó un giro inesperado cuando, durante la primera sección del programa, se planteó una pregunta sobre la infidelidad. Los invitados debían revelar si alguna vez habían descubierto una infidelidad por parte de sus parejas o de terceros. Siempre imprevisible, Boris Izaguirre, con su característico sentido del humor, admitió estar a favor de la infidelidad y compartió una confesión personal que dejó a todos boquiabiertos.

“Yo no sé si he descubierto infidelidades de otros, pero he cometido muchísimas. La infidelidad está sobrevalorada, siempre aporta algo”, declaró con una naturalidad pasmosa mientras desvelaba una anécdota particular en primera persona: “Cuando empecé a salir con mi marido y me enamoré de él, me presentó a un exnovio suyo y terminé teniendo un encuentro con él. Esto salió a la luz porque el exnovio lo contó. Yo no imaginaba que alguien pudiera hacer algo así. Lo hice para conocer mejor los gustos de mi marido. No era una infidelidad, era una inversión”.

Las confesiones de Boris Izaguirre sobre la infidelidad impactan a Xuso Jones

La audiencia reaccionó con sorpresa y risas ante la confesión, y Xuso Jones no tardó en preguntar si Izaguirre seguía con su marido Rubén a día de hoy. El también escritor respondió afirmativamente, destacando que han sido pareja por más de 30 años. A pesar de las menciones ocasionales, el marido de Boris es conocido por su discreción y por mantenerse alejado de los reflectores mediáticos.

Así, el último episodio de Martínez y Hermanos no solo proporcionó entretenimiento y carcajadas, sino que también abrió un debate sobre la percepción de la infidelidad en la sociedad actual. La sinceridad de Izaguirre y su enfoque desenfadado hacia un tema tan controvertido resonaron entre la audiencia, generando una mezcla de asombro y admiración por su franqueza.

Y sin embargo no fue la mejor noche del nuevo show de Cuatro (antes en Movistar) porque el magacín de Dani Martínez anotó este lunes para comenzar la semana un discreto 4.9% de cuota de pantalla delante de 469.000 espectadores, que no solo descendió con respecto a la semana pasada (5.5% y 537.000) sino que se convirtió en lo menos visto de la noche por detrás de todas las demás cadenas.