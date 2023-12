Lequio se pasa de frenada con Alexia Rivas y Joaquín Prat saca buen rendimiento

El televisivo italiano volvió a sufrir un brote de ira contra una compañera que sobrepasó todos los límites de lo permisible y que tuvo consecuencias tanto para él como para su programa.

Toda la locuacidad y rotundidad que le está faltando a Alessandro Lequio para hablar de la hija-nieta de Ana Obregón la tiene el televisivo italiano para hablar de cualquier otro famoso que no tenga nada que ver con su propia familia.

Y así lo volvió a demostrar este mismo lunes en el plató de Vamos a Ver de Telecinco en el que trabaja y en el que volvió a evitar por todos los medios manifestarse sobre Ana Sandra Lequio Obregón después de su sonada ausencia en el bautizo celebrado este fin de semana.

Nada que ver con lo que sucedió cuando se abordó el tema de la polémica entrevista de Fran Rivera en Telecinco cargando contra Isabel Pantoja, Eugenia Martínez de Irujo y hasta sus hermanos, Kiko Rivera, Julián Contreras y Cayetano Rivera.

Algo que no dudó en analizar Alexia Rivas en Vamos a Ver: "Fran siempre ha tenido la imagen de más elegante y más leal. Pero ahora está haciendo lo mismo que está criticando de sus hermanos. Critica que su hermano Julián se haya sentado en la televisión a hablar mal. Él, de manera más elegante, también está poniendo verde a su familia", opinó desatando la ira de Lequio.

Y es que para el italiano "de Fran se pueden decir muchas cosas, pero con sus hermanos se comportó de diez. A lo mejor no conoces la historia de esta familia", espetó a su compañera que no se achantó: "Sí la conozco. Que el dinero no lo es todo, Lequio".

Algo que sacó a relucir la versión más histriónica y desaforada del conde, que contestó a gritos: "¿Pero cómo que no? ¿Qué me estás contando?". "¡Que no me grites, que no me grites! Que yo también sé gritar", trató de frenarle ella sin éxito: "Es que me tocas mucho las narices cuando hablas sin saber. Es que dices imbecilidades", elevó el tono Lequio mientras Joaquín Prat intentaba pararle los pies: "Oye Alessandro, ya".

Alessandro Lequio se disculpa con Alexia Rivas y "Vamos a Ver" mejora sus datos

Finalmente Alessandro Lequio no tuvo más remedio que pedir perdón antes de finalizar el programa: "Si me permites, discúlpame por lo de antes, porque a veces a mi me puede la pasión y digo tonterías".

El caso es que el encontronazo (o pasada de frenada del italiano) tuvo consecuencias en la parrilla y generó un aumento de las cifras de audiencia ya que Vamos a Ver comenzó la semana subiendo al 15.7% de share y 449.000 espectadores, y Vamos a Ver Más todavía hizo mejor registro con sus mejores datos desde el pasado 1 de diciembre (12% y 821.000).