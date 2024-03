El amor platónico de Cristina Pedroche tumba su tan cacareada afición rayista

Si de algo ha presumido toda su vida la presentadora y colaboradora de Atresmedia ha sido de su afición futbolera por el equipo de su barrio, pero no es oro todo lo que reluce por lo visto.

Si de algo ha presumido Cristina Pedroche durante toda su vida mediática incluso en los albores de su incipiente carrera televisiva ha sido de su férrea afición futbolera por el Rayo Vallecano. Orgullosa madrileña-vallecana, la presentadora y colaboradora de Atresmedia siempre ya llevado su "rayismo" por bandera, al igual que otro vecino ilustre del castizo barrio de la capital y su compañero de programa, Quique Peinado.

Sin embargo, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce cuando se rasca un poco y si Pedroche antes de estabilizarse sentimentalmente con Dabiz Muñoz tuvo sus escarceos románticos con algún que otro madridista (en su momento se habló de Miguel Torres, hoy pareja de Paula Echevarría) ahora ha trascendido que su crush de juventud tampoco es que fuera precisamente del Rayo...

Después de que se abriera la veda en Zapeando con la confesión de Ares Teixidó sobre su crush de adolescencia (Luis Enrique) un espectador pidió al resto de colaboradores del programa de La Sexta que se "mojaran" al respecto.

Los zapeadores de La Sexta se mojan sobre sus "crush" de adolescencia

Isabel Forner, siempre correcta, contó que era muy fan de los Backstreet Boys y le gustaba "el rubito", pero ni siquiera recordaba su nombre así que la cosa no debió de ser muy intensa. De hecho, la propia Pedroche se lo dijo: "Si no sabes su nombre es que no era tu crush".

Por su parte Miki Nadal expuso que su amor platónico fue Victoria Kent y Valeria Ros admitió que forraba sus carpetas con fotos de Julen Guerrero, el exfutbolista del Athletic de Bilbao, y que comparte profesión con el de Pedroche, que fue Pedja Mijatovic, exjugador del Real Madrid, emblema merengue donde los haya y en las Antípodas de un equipo como el Rayo Vallecano.

"Tenía la camiseta, me encantaba que fuera tan engominado. Me encantaba", admitió ante las bromas del "culé" reconocido Dani Mateo que ironizó con que "un tío que acababa el partido igual de engominado, ¿dónde compraba la gomina?".

Por su parte, el presentador del magacín de zapping explicó que aunque le "dio muy fuerte" con la italiana Sabrina de quien estaba enamorado era "de Beatriz Rico cuando hacía Hugo".

Todos estos recuerdos de juventud de los televisivos de Zapeando provocaron tremendo subidón en La Sexta que este miércoles vio como su programa de zapping de sobremesa se aupaba en los audímetros hasta el 6.7% de share y los 632.000 espectadores, sus registros más altos desde el pasado 12 de febrero.