Gonzalo Miró manda a "fumar un cigarrito" a Gema López y esta se rebela

Nuevo encontronazo entre ambos colaboradores de 'Espejo Público' a raíz de un comentario que no ha gustado nada a la ex de Sálvame, que no ha dudado en frenarle los pies a su compañero.

Las salidas de tono de Gonzalo Miró en Espejo Público parece que empiezan a cansar a algunos de sus compañeros. Si es cierto que muchas veces es en tono de humor y vacilón, pero el tertuliano a veces pincha en hueso con sus bromas y este caso ha sido uno de esos. Ha vuelto a ser con Gema López, con la que tuvo un rifirrafe hace un par de días por el tabaco y a la que Miró le ha soltado una “puyita” en pleno directo que no ha hecho mucha gracia a la copresentadora de Susanna Griso en la sección de crónica social del magacín de Antena 3.

La ex de Sálvame contaba una noticia relacionada con la polémica reciente que envuelve a Kate Middleton, en torno a la que se ha creado una teoría conspiranoica que cada vez empieza a hacerse más y más grande especialmente debido al secretismo y la falta de explicaciones por parte de la, por otra parte, siempre hermética casa real británica. La periodista contaba que en algunas tiendas de souvenirs habían llegado hasta retirar las figuritas de la Princesa de Gales, algo que alimenta aún más las conspiraciones.

Gonzalo Miró se pasa de gracioso con Gema López

Sin embargo, en esas ha aparecido Gonzalo Miró para hacer algo que no es muy recomendable ni está bien visto sobre todo si se habla de compañeros: pinchar el globo o lo que es lo mismo, desmentir en parte la información que estaba dando Gema López. “A lo mejor no la han retirado y es que está agotada”, se le ha podido escuchar de fondo al colaborador. Palabras que no ha pasado por alto Gema López que, en un primer momento, le restaba importancia: “Puede ser, pero también sería llamativo que esté agotada por este motivo”.

Gonzalo Miró no paraba ahí y seguía diciendo que de ser así no sería lo mismo que estaba defendiendo su compañera: “Puede que haya habido tal demanda que se han agotado”. En ese momento Gema López no podía evitar criticar la actitud de Miró y se levantaba de su asiento. “¡Él, como siempre, desinflando el globo!”. En ese momento el tertuliano soltaba una frase que no gustó a su compañera. Ni tampoco la forma de decirlo: “Vete a fumarte un cigarrito”.

“Escúchame. A mí con cuidadito y respetito, ¡eh! Eso de ‘vete a fumar un cigarrito’… Con mucho respetito”, le advertía con el dedo en alto Gema López a un Miró que se seguía riendo. Las aguas han vuelto rápidamente a su cauce con la intervención apaciguadora de Susanna Griso y el programa ha continuado tras otro encontronazo más entre los dos contertulios de Espejo Público.