Kroos no despeja las dudas sobre su futuro, pero avisa que pronto habrá noticias

El centrocampista alemán termina su contrato el 30 de junio con el Real Madrid y tras la final del Mundialito no ha desvelado si renovará, se retirará o se marchará del Santiago Bernabéu.

El próximo 30 de junio son siete los futbolistas que terminan su contrato con el Real Madrid y uno de ellos es Toni Kroos. El mediocentro alemán habló acerca de su futuro, pero no fue claro sobre lo que sucederá a final de temporada, por lo que los rumores sobre su retirada podrían tomar más fuerza que la opción de continuar defendiendo la elástica del conjunto de Chamartín.

“Estoy pensándolo. La verdad es que estoy siempre en contacto con el club y por mi experiencia en el fútbol en estos 15 años es mejor hablar siempre de puertas para adentro”, dijo tras el partido en el que el Real Madrid se proclamó campeón del Mundial de Clubes frente al Al Hilal saudí. “Cuando haya algo oficial lo vais a saber”, comentó Toni Kroos.

“Hay diferentes cosas que hay que pensar para seguir o no. Estoy pensando y no va a durar mucho más para tomar la decisión”, continuó explicando el ex centrocampista del Bayern de Múnich. “De momento no hay decisión, pero estamos muy tranquilos. Hay una buena relación y ninguna de las dos partes haremos tonterías. Estoy muy tranquilo”, concluyó el germano.

El futuro de Toni Kroos continúa siendo una incógnita. El centrocampista del Real Madrid siempre ha asegurado que no alargará en exceso su carrera profesional y después de llevar más de un año retirado de la selección alemana podría llegar la hora de que también decida colgar las botas.

Pero para conocer su decisión habrá que esperar, aunque tal vez no mucho, tal y como ha desvelado el propio futbolista. Kroos termina contrato el próximo 30 de junio y desde el 1 de enero es libre de negociar con el club que quiera. Pese a ello, todo apunta a que hay dos vías para él: renovar por el Real Madrid o retirarse. Eso sí, en las últimas semanas ha salido la noticia de que Arabia Saudí quiere tentarle con un contrato millonario, al igual que a otros jugadores.

Toni Kroos no es el único jugador del Real Madrid que termina contrato el próximo 30 de junio. Karim Benzema y Luka Modric, que también han sido sondeados por Arabia Saudí son dos de ellos. Además, Marco Asensio, Nacho Fernández y Dani Ceballos también tienen su futuro en el aire, mientras que Mariano Díaz sí que abandonará el Santiago Bernabéu.