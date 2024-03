Tremendo enfado de En-Nesyri: perdió los nervios y se fue a por Sánchez Flores

El delantero marroquí del Sevilla fue sustituido y no le gustó nada, por lo que se enfadó y tuvieron que frenarle porque se fue a por su entrenador y casi llegan a las manos en la banda.

No corren buenos tiempos en Sevilla. El club hispalense lleva dos temporadas a un nivel mucho más bajo de lo que ha ofEl Sevilla denuncia a Real Madrid TV ante el Comité por los vídeos arbitralesrecido en los últimos años, aunque es cierto que el curso pasado se salvó por esa Europa League que consiguieron levantar con José Luis Mendilibar. Parecía que Quique Sánchez Flores había hecho que levantasen el vuelo, pero se sigue respirando un aire tenso y eso se ha podido ver en el choque que disputaron este domingo con un En-Nesyri muy enfadado que casi llega a las manos con su entrenador.

El Sevilla recibía al Celta en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán este domingo en el choque que correspondía a la jornada 29 de la Liga EA Sports. El cuadro hispalense se adelantó en el marcador gracias al tanto de Youssef En-Nesyri. Con ese 1-0 se llegó al intermedio, pero en el segundo tiempo llegó la remontada del conjunto vigués, que estrenaba entrenador. Claudio Giráldez reemplazaba a Rafa Benítez y logró llevarse los tres puntos con los tantos de Carles Pérez y Jorgen Strand Larsen.

Pero entre el gol del Sevilla, que fue al cuarto de hora, y los del Celta, en el 72' y 78', sucedió un evento que demostró la tensión que se vive en Nervión. A la hora de juego Quique Sánchez Flores decidió retirar del verde a En-Nesyri. Lukebakio entraba al campo para ocupar el puesto del marroquí, pero todas las miradas se posaron en el banquillo, ya que hubo un momento muy caliente con el delantero africano y el entrenador teniendo algo más que palabras.

Youssef En-Nesyri se marchó quejándose por el cambio y cuando ya estaba en la zona técnica propinó una patada a una nevera. Quique Sánchez Flores se dio la vuelta para recriminarle su actitud y comportamiento. En ese momento el marroquí estaba sentándose ya en su asiento, pero se levantó rápidamente para irse directo contra su entrenador y encararse con él. Por fortuna para ambos, ya que ninguno rehuía la situación, Lucas Ocampos entró en escena para detener a su compañero y que el problema no fuera a más.

La reacciones de Quique y En-Nesyri

"No pasó nada. Fue un cambio duro, son los nervios del partido. El técnico sabe que yo siempre quiero ayudar a mi equipo", comenzó explicando En-Nesyri tras el partido. "Como íbamos 1-0 no quería salir, estaba concentrado para hacer el segundo. Son cosas que pasan siempre", añadió el marroquí. "Lo tenemos que olvidar y prepararnos para ganar los próximos partidos y dejar a la afición tranquila y contenta. Tenemos que seguir jugando y entrenar lo que nos falta para ganar más", concluyó.

"Pienso en que todos los jugadores son iguales. Todos tienen el derecho de jugar minutos y quitarse minutos los unos a los otros", comenzó explicando Quique Sánchez Flores. "No me gusta que en público se pidan explicaciones, pero son situaciones que se resolverán internamente. No me gusta que haya aspavientos o protestas que puedan ir en contra de la imagen del equipo o del club", añadió el técnico sobre En-Nesyri. "Era una situación revolucionada, había muchas pulsaciones, pero no puedo permitir que unos se sientan distintos a otros", explicó el entrenador hispalense.