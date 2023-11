La tremenda rajada de Romario contra Ancelotti por la selección: "Que se joda"

El que fuera delantero del Barça ha concedido una entrevista que no se ha publicado, pero que ha dejado varios titulares. Entre ellos, algunos cargando duramente contra el técnico italiano.

El mítico ex futbolista Romario, que jugó en el Barcelona y que ganó el Mundial de 1994 con la selección brasileña, ha hablado acerca de Carlo Ancelotti, que sigue sonando con mucha fuerza para ocupar el banquillo de la selección brasileña. El que fuera delantero culé prefiere que que Fernando Diniz, que llegó para sustituir a Tité, continúe en el banquillo de la canarinha y declara contundentemente sobre el todavía entrenador del Real Madrid: "Que se joda".

Tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 Tité dejó el banquillo del combinado sudamericano y Fernando Diniz se hizo con el puesto de manera provisional hasta que la Confederación Brasileña de Fútbol lograse encontrar a un sustituto que estuviera a la altura. El organismo buscó en el viejo continente y durante mucho tiempo, antes de que se fuera el ex seleccionador, se comenzaron a escuchar nombres como el de Xavi Hernández -antes de llegar al Barça- y el de Pep Guardiola.

Ahora que Romario es tendencia (?) aprovecho para compartir este video donde al loko le hacen elegir entre él y otro jugador para que diga quién fue mejor. Es espectacular. pic.twitter.com/Msa53yaIoF — Santi (@sediceatomico_) October 31, 2023

Pero desde hace meses se da por hecho que Carlo Ancelotti, una vez acabe el curso, se sentaría en el banquillo de Brasil. Cuando termine la temporada finaliza su contrato con el Real Madrid y por ahora no se ha hablado de una posible negociación. Es por ello que los rumores cobran cada vez más fuerza, además de declaraciones de diferentes personas en las que aseguran que el italiano acabará dirigiendo al combinado verdeamarelho.

Rajada contra Ancelotti

Ante estos rumores, el mítico Romario ha concedido una entrevista que no se ha publicado al medio Panorama Esportivo, pero que O Globo ha accedido a ella y han trascendido varias de las declaraciones del ahora político. En esta nota le preguntaron sobre la vinculación de Carlo Ancelotti con Brasil y el ex delantero fue muy claro: "Que se joda. Quiero a Diniz hasta el final". El ex futbolista confía en el sucesor de Tité y asegura que es el mejor entrenador del país sudamericano.

🗣️ Romário, en @JornalOGlobo



❌ "Que se j*d* Ancelotti, quiero a Diniz hasta el final"



🤬 "El que la debe llevar la Libertadores es Fluminense. Que se j*d*n los argentinos, esos hijos de p*t*. Boca se la va a llevar por el c*l*"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/nZpy28ITWB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 31, 2023

Fernando Diniz alterna su trabajo como seleccionador con el de entrenador del Fluminense. "Aún no ha tenido tiempo de hacer lo que hace en su club, que es su fuerte. Hace lo que puede", comentó Romario en esta entrevista que verá la luz próximamente. Este entrenador ha conseguido meter a su equipo en la final de la Copa Libertadores y el ex culé vuelve a rajar: "Que se jodan los argentinos, esos hijos de puta. Soy de Flu desde que nací. Es el mejor equipo y se merece ganar".