Sánchez repite con Évole el discurso aprendido para su turné televisiva

El presidente del Gobierno ha acudido al programa de Jordi Évole para responder a distintos temas cuya respuesta ya nos adelantó con Alsina. Ahora le toca rendir cuentas ante Pablo Motos

Pedro Sánchez ha recalado en Lo de Évole en su turné por los programa de máxima audiencia de las distintas cadenas. En el espacio de Jordi, el presidente del Gobierno ha dejado numerosos 'tips' bien preparados que pasea de cámara en cámara.

Además de insistir en el acoso de las grandes figuras de los medios de comunicación a su figura y al Gobierno que preside y, en concreto del programa de Antena 3, del que no ha querido dar nombre -quizá porque el martes estará sentado frente a Pablo Motos-, también ha hablado de salud mental o de la pandemia.

En los últimos 4 años Pedro Sánchez no ha dado entrevistas a:

Ana Rosa Quintana

Vicente Vallés

Carlos Herrera

ABC

El Mundo

La Razón

porque ha estado trabajando por España.

Pero bien que ha tenido tiempo de hacer una docuserie sobre sí mismo, que la final no ha salido.

Mentir o no decir la verdad

"Mentir significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con el propósito de engañar. Mentir es el 11 de marzo y ETA. Rectificar o reconocer errores como nosotros hemos reconocido es una cosa bien distinta". Así ha respondido Pedro Sánchez a Jordi Évole, cuanto le ha cuestionado por sus contradicciones, en concreto por su postura frente a Bildu.

Recordemos que el presidente afirmó antes de ser elegido que no pactaría con Bildu y que la condena a los líderes independentistas suponía "su íntegro cumplimiento". Palabras que cuatro años después se desmontan con hechos. Sin embargo, Pedro Sánchez se ha defendido de las críticas, indicando que es "evidente" que ha cambiado su posición sobre la política que había que seguir en Cataluña, y ha explicado los motivos: "Lo he reconocido, y lo he hecho por una causa mejor que es la convivencia".

Además, ha insistido que no ha gobernado con Bildu, y que simplemente han llegado a acuerdos parlamentarios: "Me separa una distancia abismal y eso hace que en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el PNV y no con esta formación política. Cosa distinta es que nosotros, por leyes parlamentarias, pactemos con una formación política u otra", ha insistido tras afirmar que no se avergüenza de haber llegado a esos acuerdos para permitir la puesta en marcha de algunas medidas sociales y económicas.

Irene Montero

Respecto al tema "Irene Montero", Pedro Sánchez ha negado que el cese de la ministra estuviera sobre la mesa tras la polémica generada por las rebajas de penas a delincuentes sexuales con la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. El presidente del Gobierno se ha sincerado en la entrevista con Jordi Évole para sobre algunos de los momentos más tensos de Podemos en su gobierno.

"Pese a las discrepancias que yo haya podido tener con Irene Montero siempre he antepuesto la estabilidad en un momento tan crítico como el que ha vivido España en una pandemia y una guerra", ha aseverado Sánchez, que ha remarcado que su socio de Gobierno ha dicho "cosas muy gruesas del PSOE" y de él mismo, si bien ha decidido "anteponer esa estabilidad": "Creía que lo más importante era sacar adelante todo lo que hemos sacado adelante de leyes y de políticas de protección", ha añadido.

Poderes económicos

Al ser cuestionado sobre si en los cinco años que lleva siendo presidente del Gobierno ha corroborado la existencia delos poderes económicos, ha afirmado que para identificar a los poderes económicos que a su juicio no le quieren en La Moncloa, hay que "seguir la pista del dinero" y los "sobresueldos". Sin embargo, no ha querido mencionar ningún nombre concreto. Además ha asegurado que mantiene una relación correcta y profesional con los principales líderes empresariales del país.

Así, ha señalado que "sin duda alguna" existen y que algunas medidas aprobadas por su Ejecutivo, como la puesta en marcha de impuestos van en contra de sus intereses.

"Cuando me dicen, pero ¿quiénes son? Como dicen en las novelas policíacas, siga la pista del dinero. El dinero de los sobresueldos y del dinero de aquellos que siempre han pensado que este país es suyo", ha señalado a continuación.

Alta participación el 23J

Sánchez se ha mostrado convencido de que la participación será alta el 23J y también que en estos comicios habrá una mayor movilización en los barrios populares de la que hubo en las municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Al ser cuestionado sobre qué puede hacer la izquierda para que en estos barrios no se vote tanto a Vox, ha señalado a quienes estén tentados de votar a la ultraderecha, los que sufren precariedad laboral, que la solución está en avanzar en derechos no en recortarlos.

Por otro lado, ha afirmado estar convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones "en votos y escaños" aunque piensa que tendrá que pactar con la vicepresidenta primera y líder de Sumar Yolanda Díaz porque no hay ningún partido con mayoría absoluta garantizada.

Así ha indicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendría que pactar con Vox, en caso de ganar. "Y en mi caso tendré que pactar con Yolanda", ha señalado. Además ha afirmado que dentro de un mes, una vez que se celebren las elecciones generales, no se ve fuera de la política.