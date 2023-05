Page muestra su verdadera cara aunque quiera evitarlo: "Si gano yo,gana Sánchez"

El presidente de Castilla La-Mancha siempre quiere mostrar su distancia con su jefe pero a veces es inevitable salirse del personaje y su estrategia se le desmonta, dejando ver la realidad.

Emiliano García-Page tiene una estrategia clara para volver a salir elegido en Castilla La-Mancha: intentar hacer ver que está contra Pedro Sánchez. De esta manera, consigue rascar parte de los votos de la derecha dando a entender la distancia con su jefe que, sí es verdad, no está haciéndolo muy bien que digamos. Sin embargo, la realidad es que Page y Sánchez son lo mismo. Tienen las mismas ideas, pensamientos y objetivos.

Por ello, de vez en cuando, el máximo mandatario castellano-manchego se sale del papel y demuestra esta realidad. Lo ha hecho en las últimas horas durante su intervención en Cedillo del Condado, en Toledo. Allí ha insitido en ese discurso habitual de que bajo su paraguas caben los votos no solo de los socialistas, si no del resto de votantes que compartan, aunque no sean todas, algunas de las ideas y valores que Page presume de tener.

"Hay muchos valores que podemos compartir aunque tengamos opiniones diferentes o los votos sean distintos. No estamos para romper, ni destruir, ni recortar, estamos para intentar sumar", ha asegurado el dirigente socialista, que también ha afirmado lo siguiente: "No me planteo cuántos son de los míos. Quiero convencer a la gente de que yo soy de los suyos".

A pesar de estas declaraciones, con ese claro intento marcar distancia con Sánchez, poco después, como se suele decir coloquialmente, se le ha visto el plumero.

"Hay alguno que me acusa que yo soy igual que Sánchez. ¡Claro! Mi segundo apellido es Sánchez. Es decir, aquí no tiene más remedio, si gano yo gana Sánchez". Por lo tanto, votarle a él, es votar a Pedro Sánchez.

Esas han sido las palabras de Page que, casualidad o no, justo en el momento del vídeo se cortan. Llama la atención que durante dos horas de retransmisión el corte sea justo cuando el presidente de Castilla La-Mancha dice esa frase. A continuación dejamos el directo completo en el que se puede comprobar ese salto a partir del minuto 48:40.

Haya sido una traición de su subconsciente o una metedura de pata, lo cierto es que la frase tira por el suelo su estrategia deliberada de desmarcarse y alejarse, incluso físicamente, de Sánchez. Así quedó patente hace unos días cuando el presidente del Gobierno viajó a Toledo a un mitin y el líder castellano-manchego puso tierra de por medio y se marchó a Bruselas, evitando la foto que puede penalizarle en las urnas.