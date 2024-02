Alsina no se corta con Évole: de los que "le temen" a la mentira de la amnistía

Carlos Alsina fue el invitado de este domingo en Lo de Évole de La Sexta y el comunicador referencia de Onda Cero no defraudó. Acostumbrado a decir las cosas tal y como las piensa, sin rodeos, sin tapujos y sin importar si va contra una ideología u otra, el director de Más de Uno respondió a todas las cuestiones de actualidad que Jordi Évole le puso sobre la mesa con la transparencia y claridad que le caracteriza.

Para empezar, uno de los titulares más llamativos que dejó Alsina fue sobre qué políticos le tienen vetado o no quieren pisar el mismo estudio de radio que él. Seguramente debido en gran parte a esa forma de entrevistar clara y directa de un Alsina que se encuentra cómodo en el cuerpo a cuerpo y al que le va poco el peloteo.

Esa lista la encabeza Yolanda Díaz. “Nunca ha venido al programa. Siempre tiene alguna complicación”, explica Alsina a Évole esbozando esa sonrisa tan característica suya. “Pablo Iglesias mientras estuvo en el Gobierno tampoco. Irene Montero como ministra tampoco ha venido. Y durante cuatro años Pedro Sánchez, pero nos levantó el castigo en la campaña electoral”, sigue enumerando Alsina antes de que Évole le haga la pregunta clave.

“¿Te preocupa que la mayoría de políticos de primer nivel que parece que no quieren venir pertenezcan a la izquierda?”, preguntaba con toda la intención el presentador de La Sexta, que recibía, por supuesto, la respuesta del de Onda Cero: “No. Pertenecen a quien gobierna en este momento. Esa es la clave. Siempre quien evita venir es quien tiene responsabilidades porque recibe o sufre más la crítica de quien hace este programa porque tenemos una coherencia en ese sentido. Con Rajoy hicimos lo mismo que ahora con Sánchez”.

La figura de Pedro Sánchez y su labor al frente del Gobierno también fue otro tema a destacar en la charla entre Évole y Alsina. El presentador de Onda Cero -que afirma que no tiene ninguna relación con el presidente más allá de las dos veces que le ha entrevistado en su vida- cree que con sus mentiras Sánchez “ha devaluado enormemente el valor del compromiso, de la palabra, los principios y la coherencia”. Como se considera defensor de estos términos, a Alsina no le tiembla la mano a la hora de atizar sin piedad en sus monólogos al líder del PSOE cuando cree que es oportuno.

Además, si hay una cosa que a Alsina le llama más la atención y le molesta en cierto sentido es que se asocie a que, como Sánchez es del PSOE y entonces es de izquierdas, todo lo que haga él es de izquierdas. Y si no, ya sabes, eres parte de la “fachosfera”. El ejemplo más claro: la ley de amnistía.

