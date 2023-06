La ferviente defensa de Rufián a Montero que no gustará ni a Moncloa ni a Sumar

El de ERC considera que no la han vetado, sino que la han vendido por una promesa de salvación que no llegará: "Siempre duele más la hipocresía de dentro que el fascismo de fuera".

Irene Montero ha sido sin duda la gran damnificada de las negociaciones de Podemos con Sumar. No hay duda de que Yolanda Díaz quería quitarse de en medio a la ministra de Igualdad y no cargar con el peso de un activo político que aunque sigue siendo un referente para la izquierda ya está desgastado. Y es que, los errores de Montero al frente de esta cartera ha provocado que su imagen política, como es lógico, se vea perjudicada.

No es para menos, con más de 1.200 agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, por no contar las incongruencias de otra de sus normas estrellas como es la ley Trans. Por todo ello, su “compañera” de Trabajo y líder de Sumar quería a Podemos en su saco pero con una condición: fuera Irene Montero. A pesar de que Ione Belarra se negaba y evidenció públicamente a horas de cerrarse el plazo que Montero tenía que estar sí o sí, finalmente se quedó fuera de las listas.

Este lunes Gabriel Rufián ha escrito un artículo en el diario Público defendiendo a su amiga Irene Montero y cargando abiertamente contra la propia Yolanda Díaz y también contra la parte socialista del Gobierno. El líder de ERC cree que a Montero no la han vetado, sino que la han vendido, y asegura que la hipocresía y la deslealtad duele más cuando es desde dentro que el fascismo de fuera.

Ataque a la parte socialista del PSOE

Rufián comienza su artículo afirmando que cada vez que Irene Montero habla, “la cosa se pone fea”. Entonces comienzan “los flashes” y “la bulla” de los que él llama fascistas. Por supuesto, saca a la mesa la carta del machismo y el argumento de que a Montero la critican por ser mujer. “Fascistas riendo lemas, fascistas gritando insultos, fascistas golpeando escaños. Machismo por acción o por omisión”, escribe el líder de los republicanos catalanes, que más adelante continúa con este argumento: “A Irene Montero se la ataca por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser de clase trabajadora. Son tres clases de violencia. Machista y clasista”.

En siete años he visto a tanto presidente, vicepresidente, presidenta y vicepresidenta de reservado de restaurante que casi ni recuerdo sus nombres. Bueno sí. Son aquellos que hoy te dicen que son muy malos quienes antes te decían que eran muy buenos

Al igual que la carta del machismo también es recurrente la de los medios de comunicación, de los que dice que son “más corruptos que patricios romanos”. A continuación lanza el primer recado a la parte socialista del Gobierno: “En el PSOE siempre se mira al techo y en algún banco azul (los que ocupan en el Congreso) siempre se mira al suelo. Siempre duele más la hipocresía de dentro que el fascismo de fuera. Siempre duele más la deslealtad que la lucha”.

Unas palabras con las que Rufián quiere poner en evidencia que a pesar de formar parte del Ejecutivo, considera que no han defendido a Irene Montero en momentos clave como puede ser la polémica con la ley del solo sí es sí. “Demasiadas promesas en demasiados despachos. Sonríe, no hagas ruido. Aléjate, véndela, todo irá bien”, expresa Rufián.

Un Rufián que en su artículo después apunta, posiblemente, a Yolanda Díaz: “En siete años he visto a tanto presidente, vicepresidente, presidenta y vicepresidenta de reservado de restaurante que casi ni recuerdo sus nombres. Bueno sí. Son aquellos que hoy te dicen que son muy malos quienes antes te decían que eran muy buenos”. Y es que, la líder de Sumar y actual vicepresidenta segunda ha elogiado en el pasado a la que fuera su compañera.

Rufián carga contra Yolanda Díaz y Sumar

“A Irene Montero no la han vetado, a Irene Montero la han vendido”, es el titular del artículo, al que acompaña la siguiente reflexión de Rufián: “La han vendido por la promesa de una salvación que no llegará”. Una referencia evidente de nuevo a Díaz y Sumar, a los que califica de izquierda de mentira: “No se puede frenar a la derecha y a la ultraderecha de verdad, siendo una izquierda de mentira. No se puede votar a quien no dice nada para no molestar a nadie. No se puede votar vetando. No se puede sumar, restando”.

Siempre duele más la hipocresía de dentro que el fascismo de fuera. Siempre duele más la deslealtad que la lucha

Para Rufián, vetando a Irene Montero ganan “los fascistas que le gritaron en su casa”. El líder de ERC termina mandando un mensaje directo a la ministra de Igualdad: “Ha sido un orgullo compañera. Has abierto camino donde sólo había maleza”.