Page se arrepiente por las palabras sobre sus hijos pero por sacarse de contexto

El presidente de Castilla La-Mancha dice sentirse disgustado consigo mismo pero no por los comentarios machistas, sino por dar pie a sus rivales políticos de atacarle a costa de los mismos.

El mitin de Emiliano García-Page de este martes en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares está dando de qué hablar y no precisamente por algo positivo. Las palabras rezumando machismo del presidente de Castilla La-Mancha poniendo como ejemplo a sus hijos no han pasado desapercibidas. Debido al revuelo, el dirigente socialista ha salido al paso y ha valorado lo sucedido, asegurando que está disgustado consigo mismo pero no por las palabras en sí, sino porque haya dado pie a que se saquen de contexto.

"A ver si mi hija se echa ya novio...decidió estudiar antes y empezar por las clases teóricas. Ya se lo digo yo: tú empezaste con las clases teóricas y las prácticas las hace tu hermano", fue uno de los chascarrilos de un Page henchido ante los aplausos y las risas de los presentes.

Pues bien, se ha arrepentido de lo que dijo pero con ese matiz: "Llevo muchos años en política y tendría que saber que contextos de naturaleza cariñosa, amable y de amor absoluto, como es con mis hijos, pues llevados a otro terreno, se van a poder sacar de contexto y más si se quiere sacar de contexto. Debo ser el primero en saberlo y eso lo tengo aprendido".

Así lo ha expresado en una entrevista en La Sexta, donde además el líder del PSOE castellano-manchego ha aclarado que está disgustado consigo mismo pero porque después de estar tantos años en política tendría que tener más presente que sus rivales políticos pueden aprovechar este tipo de cosas para atacarle.

Una actitud "lamentable y bochornosa"

Desde luego, las palabras son más que recriminables y más si salen de la boca del máximo dirigente de una Comunidad Autonóma, que ha vuelto a escudarse en su forma de ser y la cercanía que quiere demostrar.

La más dura con Page ha sido Rocío Zarco, directora de la campaña electoral del Partido Popular de Ciudad Real y candidata por la provincia a las Cortes regionales, que no ha dudado en definir la actitud del presidente autonómico de "lamentable, bochornosa, vergonzosa, y una vez más, con tintes machistas".

También ha valorado estas declaraciones Paco Núñez. El presidente popular de Castilla La-Mancha y candidato a quitar del poder a un García-Page desgastado ha afirmado que esto es una muestra más de que el socialista no está en condiciones de seguir siendo presidente. Además apunta a que ve a los castellano-manchegos desilusionados y que tiene que aguantar a un mandatario que da "golpes en el atril mientras hace comentarios de mal gusto y airea la vida sexual de sus hijos".

No es el único capítulo de estos tintes que protagoniza últimamente el dirigente socialista. La semana pasada lo hacía con la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, bromeando también con su situación sentimental. Algo que ha repetido ahora con su hija y su discurso de "una mujer debe encontrar a un buen hombre".