Melendi se derrumba en pleno directo por un delicado tema personal

Ocurría durante el último concierto que el cantante asturiano ha ofrecido este viernes en Bilbao, como parte de su gira “20 años sin noticias”, que celebra su trayectoria musical.

Veinte años han pasado ya desde que la industria musical diera a conocer al cantante Melendi. La rumba pop, letras que conectaban con la más auténtica realidad social y su estilo cercano y desenfadado, han convertido al artista en todo un fenómeno musical en nuestro país. Este 2023, el artista ha celebrado por todo lo alto su trayectoria encima de los escenarios con un álbum especial, 20 Años Sin Noticias, donde ha incluido versiones de algunos de sus primeros temas y que ha llegado con grandes sorpresas.

El artista ha querido expresar su agradecimiento a sus fieles seguidores con un trabajo muy especial, en el que ha contado con la colaboración de algunos amigos que le han apoyado a lo largo de su carrera. Nombres tan conocidos como David Bisbal, Manuel Carrasco, Rosario, India Martínez o Taburete han querido rendir homenaje al artista, versionando ya clásicos como Caminando por la vida, Con la luna llena, Desde mi ventana o Con Solo una Sonrisa.

Un hecho inesperado

Pero la pasada noche, Melendi era noticia por un hecho ajeno a su vida profesional. El artista se emocionaba en pleno directo de su actuación en Bilbao y no dudaba en revelar ante sus fans que estaba siendo padre en se instante, a cientos de kilómetros de distancia de casa. El cantante no quiso interrumpir el recital y expresaba entre lágrimas: "Me habéis regalado dos noches maravillosas y queremos estar a la altura".

Melendi anuncia en pleno concierto que su mujer está dando a luz: "Vamos a continuar, tendré toda la vida para disfrutar de Dakota" https://t.co/HuxgxBbOiC pic.twitter.com/k9Il4HIl09 — Nova Online (@NovaOnlineUs) November 11, 2023

El asturiano, que ha sido papá por quinta vez con su esposa, Julia Nakamatsu, escribía horas más tarde en sus redes sociales "Dakota ya está con nosotros. Gracias a la vida que me he dado tanto", apuntaba junto a una fotografía en la que sostiene a la recién nacida entre sus brazos. Una bonita publicación en la que también ha dedicado unas románticas palabras a su pareja, "Te amo súpermamá". No es la primera vez que el asturiano comparte su intimidad en directo, pues en mayo anunciaba sobre un escenario que su mujer estaba embarazada.

Aunque el nacimiento estaba previsto para mediados de noviembre y era previsible su llegada, lo cierto es que Melendi prefirió no cancelar su cita en Bilbao. Se debe a su público y así se lo expresaba sobre las tablas, regalándoles la noticia en primicia mientras aseguraba que merecía la pena: “Tendré toda mi vida para disfrutar de mi pequeña Dakota, así que vamos a continuar”.



Melendi es padre de otros cuatro hijos, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega, Damaris Abad y su actual esposa, con la que ya tenía dos niñas, Lola y Abril.