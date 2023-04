La petición de Susanna Griso a Juanma Moreno que pondría en jaque a Antena 3

La presentadora de 'Espejo Público' cambia el plató por la Feria de Sevilla y tras entrevistar al presidente de la Junta de Andalucía, le pide ayuda para quedarse allí y disfrutar.

Después de la ausencia de este martes debido a una indisposición, Susanna Griso volvía a ponerse este miércoles ante las cámaras, pero cambiando el plató por un enclave más al aire libre. La presentadora de Espejo Público se ha trasladado a Sevilla para hacer el matinal de Antena 3 desde la capital andaluza y contar, en primera persona, el aumento desmedido de las temperaturas y vivir desde dentro la Feria de Sevilla. Pero, además de eso, la comunicadora ha aprovechado esta visita para entrevistar al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y tratar con él temas de vital interés y muy actuales relacionados con la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, no ha sido de lo único que han hablado, porque Susanna, además de hacerle la larga lista de preguntas que tenía, le ha pedido ayuda tras recibir, precisamente de él, una 'tentadora' propuesta en directo que podría poner en peligro la emisión de Espejo Público este jueves. O, al menos, con la presencia de la presentadora titular del matinal: visitar la Feria de Sevilla. Todo comenzaba con Lorena García abriendo el programa de Antena 3, quien daría paso a la propia Susanna desde Sevilla, en una terraza con vista a la Catedral.

La invitación a la Feria de Sevilla

Vestida de blanco, micrófono en mano y con la voz algo tomada, Susanna Griso hacía su aparición desde Sevilla, avanzando a su compañera Lorena, que estaba en el plató de Espejo Público, que entrevistaría a Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. Tras tratar los asuntos de la agenda política de la primera franja, la presentadora suplente conectaba nuevamente con la titular, quien estaba ya lista para su encuentro con Moreno, a quien le preguntó sobre los temas más candentes de la actualidad, entre los que destacaron Doñana o la Ley de la Vivienda. Pero, más allá de estos temas, la periodista recibió una invitación por parte del presidente de la Junta de Andalucía que está muy tentada de aceptar.

Una vez que finalizó la entrevista, Susanna se disponía a despedirse de Juanma, quien le preguntó de forma distendida que hasta cuándo se quedaba: "Espero que pronto, porque hoy me tengo que volver, aunque yo me quedaría aquí lo que queda de semana pero no me van a dejar". El presidente de la Junta no dudó en aconsejarle a la periodista de Antena 3 que se tenía que quedar "dos o tres días como mínimo", que la Feria de Sevilla no es solo para uno. Este apunte sirvió como empujón para que la presentadora de Espejo Público pidiese al propio político ayuda para hacer caso a ese consejo: "Luego lo hablamos con los jefes, a ver si me echa un cable", manifestaba Susanna ante las cámaras del matinal.