Alsina le da un repaso a Sánchez y se inventa un nuevo apodo para el presidente

En "Más de uno", el periodista de Onda Cero ha lanzado un editorial en contra de la crítica realizada por el presidente, al que ha rebautizado como "PedroIone" Sánchez, sobre Ferrovial.

Carlos Alsina le ha dado un soberano repaso a Pedro Sánchez en el editorial de las ocho de la mañana de Más de Uno, el programa que el periodista conduce en Onda Cero. Y todo ha sido a cuenta de la anunciada salida de España de Ferrovial y de las palabras criticas que el presidente ha lanzado sobre su propietario, Luis del Pino, durante su visita a los países nórdicos.

"El presidente, de gira por Europa, se sumó a la cacería. Contra el presidente de Ferrovial. Del Pino. A la manera en que el presidente Sánchez lo vive todo, como una confrontación, como una afrenta. Y aumentando el eco de la decisión de irse que ha anunciado la compañía", ha comentado Alsina.

Alsina deja en ridículo a Sánchez por Ferrovial



"Difícil de creer pero cierto: el presidente del Gobierno de España, que no se cansa de censurar a otros cuando le critican a él en el extranjero, se planta en Copenhague, capital de Dinamarca, y proclama allí que el presidente de una de las constructoras españolas más conocidas es un ejemplo de empresario desleal con su patria. No me lo llamen a esto hablar mal de una empresa española fuera de España porque cuando quien lo hace es Sánchez hay que llamarlo justicia social", ha continuado el periodista de Onda Cero, que no ha dudado en acuñar un nuevo alias para el presidente: PedroIone Sánchez, por aquello de que su discurso parece contaminado por las bravuconadas que lanza la dirigente de Podemos sobre determinados empresarios españoles.

"Sánchez, en modo Belarra", ha dicho Alsina. "Dispuesto a dejar pequeña a la ministra morada en su afición a señalar empresarios como enemigos públicos de España. Pedro Ione Sánchez. A por la reputación de Del Pino por haber desairado. Le ha faltado hacer lo de Podemos: difundir su foto en formato ficha policial para que toda España le pueda detestar conociendo su cara".

Alsina entrevistó ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y de su conversación el periodista pareció albergar esperanzas de una futura negociación con la empresa. Todo su gozo en un pozo habida cuenta de las declaraciones de Pedro Sánchez en Dinamarca.

Sin esperanzas de una negociación con Ferrovial

"Interpreté que el ministerio de Economía no daba por perdida a Ferrovial y estaba abierto a ver qué se podía hacer. Escuchado luego el presidente, interpreté mal. Estudiar las razones que da la empresa significa cargarse de argumentos contra las razones de la empresa. Tumbarlas para que el único motivo que quede en pie sea la codicia de los Del Pino. Que se van no para que los accionistas de Ferrovial mejoren su dividendo, sino para no tener que pagar ellos, la familia, el impuesto de los ricos", aseguró Alsina.