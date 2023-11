La entrevista más tensa de Ana Terradillos ante un defensivo Zapatero

El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió este viernes a “La Mirada Crítica” para dar su opinión sobre la convulsa actualidad política de España.

La periodista Ana Terradillos ha recibido en el plató de La mirada crítica al expresidente del Gobierno, tan solo veinticuatro horas después de hacerse oficial el acuerdo entre PSOE y Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez que, al parecer, tendría lugar la próxima semana.

Durante su entrevista en el matinal político de Telecinco, Zapatero ha respondido de forma evasiva a los puntos principales del acuerdo, cuestionando a la periodista para evitar un aspecto clave del acuerdo PSOE-Junts: negar que se vaya a celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

La pregunta clave

"Cuando nos leemos este acuerdo, yo la sensación que tengo es que solamente ha cedido el Partido Socialista porque ellos (los independentistas) en ningún momento renuncian a la unilateralidad", ha planteado la periodista. Unas palabras con las que el ex político ha contestado de forma abrupta con un corte inmediato. "Pero vamos a ver, ¿ayer no vio usted en el Parlamento de Cataluña que Esquerra Republicana y Junts ya no votaron a favor de un referéndum unilateral?", ha respondido contrariado, increpando a Terradillos.

Rodríguez Zapatero: "La investidura es un pacto de Estado y el PP terminará dialogando con Junts" https://t.co/8b3fAdTsdt — Ana Terradillos (@anaterradillos) November 10, 2023

"¿Y eso usted cómo lo interpreta? ¿Eso le parece casualidad?", ha continuado rebatiendo Rodríguez Zapatero, provocando así un momento de evidente tensión en plató, sin dejar contestar a Terradillos, que le ha recordado que la entrevistadora es ella y que lanzaba una pregunta directa: "¿Va a haber referéndum de autodeterminación en esta legislatura?". A lo que el ex líder del PSOE respondía sonriendo: "No, está claro. No".

Sorprendida por la respuesta de Zapatero, Terradillos aumentaba la presión: "Entonces, ¿todo lo que aparece en ese acuerdo es palabrería?". "Forma parte del programa político que tienen los independentistas…", respondía de forma evasiva el ex presidente, añadiendo "El acuerdo es claro…en la mesa de diálogo, Junts propondrá un referéndum y el PSOE propondrá la mejora del estatuto y desarrollo de otras muchas otras cosas para el reconocimiento de Cataluña que quedan por hacer y se pueden hacer".

Sin embargo, Zapatero obviaba una parte fundamental del pacto del PSOE-Junts y que Carles Puigdemont reiteraba después de hacerse público el acuerdo: "Repito el concepto de avances: no sólo cumplimiento, sino avances. Se ha de avanzar. La estabilidad del gobierno dependerá de una negociación permanente que dé resultados". Es decir, que o se avanza en la realización de un referéndum de autodeterminación o Sánchez sale de Moncloa.

Su discurso confirma de nuevo el argumentario que sostiene que el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura del presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, "es un gran pacto de estado en el que debería estar el PP".