Una soltera de 'First Dates' queda en shock cuando ve a su cita: "Es mi padre"

Chon y Avelino visitaban este jueves el programa de citas de Cuatro para encontrar el amor, pero esta mujer no dudó en criticar el aspecto de su pretendiente al verlo llegar.

First Dates continúa emparejando a quienes buscan en el amor. Este jueves, el dating show de Cuatro volvía a abrir las puertas de su restaurante a los comensales que acuden con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir sus vidas. Pero, como es costumbre en este programa que presenta Carlos Sobera, nunca se sabe lo que va a pasar, pues un lugar totalmente imprevisible y cualquier situación puede darse entre los diferentes solteros y solteras.

Al restaurante del amor llegaba Avelino, un hombre de 73 años que confesaba ser un gran aficionado de los toros, asegurando que "no puedo vivir sin ellos". Y es que, en su juventud fue novillero, pero una cornada en la pierna acabó con su carrera en los toros. Así, Avelino se presentaba al programa para encontrar a una mujer agradable. Y aunque señalaba ser muy cariñoso, no dudó en confesar que todavía no había encontrado el amor, después de varias relaciones.

Avelino y 'el parecido' con el padre de Chon

La cita de Avelino fue Chon, una soltera de 71 año que estaba desando vivir una historia de amor apasionante: "Me gustaría un amor de esos románticos, que te daban besos, te dicen palabras bonitas", sentenciaba esta mujer. Sin embargo, esta ilusión se esfumaría rápidamente al ponerle cara a quien sería su cita: "Su físico me recuerda a mi padre", sentenciaba Chon, quien añadía que "parece que estoy hablando con mi padre, es que hasta el timbre de voz". Pero la sensación de Avelino al ver a esta mujer fue muy distinta: "Yo la veo guapa. A mis hijos les encantaría Chon". Y las redes, como era también de esperar, empezaron a destacar otro aspecto de su parecido... o de su nombre: "Avelino viene buscando a Pepa?", escribía un usuario.

Un soltero muy taurino en #FirstDates26O: “Tengo una página web y tengo más de 2.400 toreros metidos” https://t.co/qcAh7FWznH 👈 https://t.co/bkBaSzRKkf — First Dates (@firstdates_tv) October 26, 2023

Carlos Sobera, en su papel de anfitrión, acompañó a la pareja hasta la mesa, donde dio comienzo la velada. Avelino contaba que tenía tres hijos y que su primera mujer falleció, tras esto se volvería a casar con una mujer diecinueve años más joven que él, pero todo se terminó cuando ella le fue infiel. Chon, por su parte, contaba que llevaba once años soltera. "Aparenta más años de los que tiene", aseveraba la soltera, que seguía sacando cosas negativas del encuentro. Y es que, en cuanto a aficiones, tampoco parecían coincidir mucho, excepto en su pasión por los toros. Chon era una persona más de playa y Avelino más de campo. Sobre lo que ambos buscaban en el amor, la soltera declaraba que quería alguien que le hiciese compañía, pero sin agobiar.

Ambos confesaban que les costaba mucho encontrar pareja porque se habían acostumbrado a estar solos. "A mí si me gustaría enamorarme, aunque digan que a nuestra edad es difícil", apuntaba Chon, mientras que Avelino se deshacía en elogios ante las cámaras. "Es una mujer perfecta para cualquier hombre, tiene todo. Es guapa, tiene personalidad, es diferente a lo que quería. Es una persona que me encanta cómo es", afirmaba Avelino. A esta mujer también le caló hondo lo educado que era, así como su caballerosidad. Y esta cita tuvo un final feliz, pues los dos quieren seguir conociéndose.