Ana Rosa responde al señalamiento de Junts sin pelos en la lengua: "Me la sopla"

La presentadora de 'TardeAR' estalla contra los insultos de Míriam Nogueras en el Congreso. Manda un recado a Carles Puigdemont y elogia, sorprendentemente, a Oriol Junqueras.

Las palabras de Míriam Nogueras el pasado martes en el debate de la toma en consideración de la ley de amnistía aún resuenan en el Congreso y más allá de él. La portavoz de Junts descargó toda su ira contra los jueces que condenaron a su jefe Carles Puigdemont y le convirtieron en un fugado de la justicia, etiqueta que perseguirá siempre al que fuera presidente de la Generalitat. Como era de esperar, ese señalamiento llegó a la mesa de análisis de TardeAR y su presentadora no pasó precisamente de puntillas por el tema.

Y es que, Ana Rosa Quintana se mostró clara y concisa al respecto de la polémica. “A mí la verdad es que me la sopla. Me da igual lo que diga esta señora, me da lo mismo”, expresaba la periodista ante el aplauso del público. “Entre otras cosas porque es una señora que está haciendo de portavoz de su jefe. Un señor todavía delincuente, que luego lo amnistiarán, pero todavía es delincuente. Huido de la justicia en un maletero, que es una cosa muy fea”, continúa explicando Ana Rosa ante el asentimiento de sus colaboradores y compañeros de la mesa.

Recado a Puigdemont…elogiando a Junqueras

En ese momento, Ana Rosa ha metido en la ecuación a Oriol Junqueras y no para criticarlo, sino para lanzarle un elogio o al menos poner en valor que el líder de ERC no huyera con el rabo entre las piernas y a escondidas. “Por lo menos Junqueras tuvo la dignidad de quedarse y estar con los suyos”, comenta la presentadora de Telecinco, que remata confesando realmente qué es lo que le preocupa: los cómplices.

Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reúnen con la diputada y portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

“Me preocupa que esté allí (Miriam Nogueras) diciendo esto y que haya un Gobierno entero, que haya muchísimos diputados, y que todos estén callados y en silencio. Ya lo dijo Gabriel Rufián: las siete monedas de plata…” concluye su aplaudida intervención una Ana Rosa que, desde luego, está acostumbrándose a tratar la actualidad política sin pelos en la lengua y sin miedo a represalias.