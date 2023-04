Pablo Motos deja en shock a Ricardo Darín al confesar cómo casi pierde la vida

El presentador de 'El Hormiguero' enmudeció al actor y al público, dejándolos con los pelos de punta, al contar el accidente que pudo costarle la vida : "Me pegué un tiro en la cabeza".

Nunca antes se había producido un silencio tan sepulcral en El Hormiguero, sin pedirlo. El público presente en el plató de Antena 3 se quedó enmudecido cuando su presentador, Pablo Motos, confesaba a todos los presentes un terrible accidente que le ocurrió en el pasado y que les dejó con los pelos de punta, en shock. Todo tuvo lugar durante la entrevista a Ricardo Darín, que visitaba el programa para presentar su último trabajo, Argentina, 1985, en la que da vida al fiscal que juzgó y persiguió la dictadura del país. Un papel que, además, ha venido acompañado de grandes satisfacciones y reconocimientos, como el Goya a Mejor Película Internacional o su nominación en los Premios Óscar.

La entrevista transcurría con la normalidad que caracteriza al programa estrella de Antena 3, hasta que las hormigas hicieron acto de presencia en la mesa para proponer a Darín un juego que nadie podría pensar que llegase a ser tan revelador. Trancas y Barrancas tenían preparado un nuevo capítulo de sus Historias engañosas, en las que el presentador y el invitado se turnan contando experiencias de lo más personales, aunque pueden ser verdad... o mentira. El otro tiene que adivinarlo. "¿Alguno de los dos ha manejado un arma?", preguntaba Trancas. Este fue el detonante para que Pablo Motos contase su historia: "Sí. Me pegué un tiro en la cabeza, no me di, por eso estoy aquí", confesaba el presentador de Antena 3.

Pablo Motos habla de cómo casi pierde la vida

"Fue en la mili y me dedicaba a guardar las armas, cuidarlas y limpiarlas", continuó relatando Motos a Darín y a todos los presentes, con un silencio generalizado en todo el plató. "Había quedado con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro. Decidí no limpiar ninguna, solo les pasé un aceite por fuera pensando que no había balas. Pero me encontré una pistola que tenía una bala en la recámara. Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído sin habla. Me llevaron al hospital, donde estuve cinco o seis horas para ver si me recuperaba" relataba el de Antena 3.

"Al día siguiente me llevaron al cuartel y me arrestaron por hacer mal mi trabajo", concluía Motos, pasando el turno al actor argentino, quien tenía que averiguar si esa historia era cierta o no. Así, Darín se la jugó, y aseguró que ese relato era verdadero, dando en el clavo. Esto hizo que el público, ya en shock por la historia, se quedase perplejo, pues pensaban que se trataba de una invención del presentador para esta prueba. Tras esto, vendría el turno de Darín, que tenía que responder a una cuestión sobre experiencias paranormales. "Cuando íbamos por la ruta, de repente, apareció un ovni delante nuestro", confesaba, siendo una historia real.