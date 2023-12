La polémica que envuelve la esperada vuelta de “La isla de las Tentaciones”

La séptima edición del reality calienta motores en las redes sociales, donde dos ex concursantes han desvelado los desagradables entresijos del programa de Sandra Barneda.

Mediaset España cuenta ya los minutos para cerrar 2023 y dejar atrás los meses que han dilapidado las cifras que una vez les llevaran a ser líderes de audiencia. La cadena ultima ya los detalles de la que podría ser la temporada de remontada y en 2024 promete llegar pisando fuerte con el regreso de proyectos tan esperados como La isla de las tentaciones 7.

El programa de televisión, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical para poner a prueba su relación con el objetivo de fortalecerla y no caer en las tentaciones de un nutrido grupo de solteros, ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020.

La polémica está servida

A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel. Una controversia que se nutre estos días con un nuevo escándalo, protagonizado por dos de sus ex concursantes, Tania Déniz y Ana Nicolás, quienes habrían realizado unas reveladoras declaraciones sobre los entresijos del programa.

Las jóvenes, que entraron en la quinta edición de la isla, han pedido a los seguidores que sean empáticos con los nuevos, ya que se pasa peor de lo que parece: "Se pierde en La isla de las tentaciones más peso que en Supervivientes, es fuerte, así que imaginaos", ha declarado la murciana. Tania ha explicado que no todo lo que se ve en las pantallas es real, y que hay más sufrimiento de lo que se muestra: "Aunque nos veáis de risas y de fiesta, eso no es todo, no sale todo porque en un programa se recortan cosas". A estas declaraciones, Ana ha querido añadir que "hay muchas horas muertas en las que nos estamos mirando y llorando, pero eso no sale".

El programa presentado por Sandra Barneda vuelve más fuerte que nunca con una edición que superará por completo lo visto hasta ahora, con nuevas parejas que pondrán a prueba su amor de la forma más arrolladora posible y cuyos nombres ya han sido desvelados por la cadena.

A esto se suma la llegada de una pretendiente que no ha dejado indiferente a nadie, Zaira de la Morena, una mujer que ha generado muchos comentarios en las redes, por una polémica que protagonizaba hace muy poquito tiempo. Y es que la influencer se dio a conocer televisivamente en el programa Fiesta de verano, cuando se destapó la noticia de la ruptura sentimental entre Rosalía y Rauw Alejandro. Amor Romeira, colaboradora del espacio, aseguró en ese momento que había una tercera persona en esa separación que su nombre era Zaira de la Morena.