LalaChus y la "peligrosa mafia de chats de buenos días" que acorrala a Broncano

La Resistencia contaba este jueves con un artista internacional como invitado. Cristian Nodal pisaba el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía para enfrentarse a la entrevista de Broncano. El cantante , además de tener que responder a las preguntas clásicas del de Movistar, entregarle el tradicional regalo al presentador y flipar con el beatbox de Grison, pasó una gran velada e hizo disfrutar al público, ganándose el cariño del mismo. Pero también hubo alguien más que se metió a los presentes en el plató en el bolsillo.

Laura Yustre Vélez, aunque es más conocida como LalaChus, volvió a sentarse en el sillón del programa con un tema muy interisante y que seguro hemos vivido todos. Lalachus, influencer, actriz y colaboradora de televisión que comenzó en octubre su aventura como parte del equipo de La Resistencia, quiso compartir con todos una 'organización criminal' muy peligrosa: los grupos de chats de whatsapp de los buenos días. "Una cosa que hacéis seguramente todos en los grupos de la familia, de vuestras tías, tal... 'Mirad este vídeo'. Y pasáis de ellas... ¡Mal!", comenzó diciendo y regañando a todos aquellos que no responden como es debido.

Lalachus habla en Movistar de los grupos de Whatsapp

"Tenéis que decir 'es lo más bonito que he visto en mi vida. Gracias. Te amo'. Es lo que tenéis que hacer", aseveró la influencer, y tras ver qué Broncano afirmaba con la cabeza, seguía indicando que "está feo eso", como referencia a que no está bien ignorar. "En los grupos familiares, pone cosas mi tía Merceditas, siempre le pongo 'ta' guapo eso, tía", aseguró el de Jaén mientras asiente muy serio. "¿De verdad?" preguntó sorprendida LalaChus. "Siempre pongo un emoji. Y los veo, porque están bien, claro", apuntó el presentador. "¿A qué es muy bonito? Los piolines que se cruzan, unas letras así que te dicen, BENDICIONES, DIOS TE BENGIDA. Son preciosos", comentaba la colaboradora de Movistar.

* leer con voz de Glòria Serra *



¿Quién está detrás de los vídeos de BUENOS DÍAS? ¿Cómo opera esta poderosa mafia que controla Facebook y Whatsapp? @lalachus2 pic.twitter.com/Lo0gBERLj0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 14, 2023

Pero la nfluencer no se limitaría, simplemente, a comentar estos vídeos y a regañar a quienes no responden. LalaChus fue más allá, pues, así lo reconoció, estuvo dándole vueltas a la cabeza, preguntándose "de dónde vienen estos vídeos, cómo se propagan, cuál es el origen". Así que, decidió hacer "una investigación, porque soy una chica muy curiosota. He hecho un pequeño 'Equipo de investigación' y vamos a verlo, porque es muy fuerte", introduciendo de esta manera un vídeo imitando, precisamente, al popular programa de La Sexta que presenta Gloria Serra. "Hoy hablaremos con una distribuidora oficial de estos vídeos para saber cómo funciona esta mafia", indica una voz en off imitando a la de la popular periodista. Un vídeo reportaje que se ganó los aplaudos del público y las risas, así como las carcajadas del propio Broncano.