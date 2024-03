A TV3 se le indigesta su nueva parodia de Pedro Sánchez sobre el 'caso Koldo'

'Polònia', el programa satírico de la televisión autonómica de Cataluña, ha aprovechado este tema de gran actualidad para lanzar un nuevo sketch con el presidente del gobierno.

Polònia sigue aportando su particular visión de la actualidad política de España a través de sus parodias y sketches. El programa satírico de TV3 tiene un gran acogida cada jueves que se emite debido a cómo trata los diversos temas de la semana. Y este jueves, 29 de febrero, no iba a ser menos, aunque bien es cierto que en comparación con otras emisiones, la audiencia del programa ha caído un poco, pese a que volvió a tener como gran protagonista a Pedro Sánchez, papel que interpreta Pep Plaza.

A mediados de diciembre, Polònia dedicó un sketch al presidente del Gobierno y a las negociaciones que tenía, por ese entonces, con Cataluña. El formato humorístico de TV3 catalana quiso en ese momento 'resaltar' la suerte que estaba teniendo Sánchez con sus últimos 'retos'. Esta parodia, además, le supuso un gran salto en sus datos, obteniendo una media de 384.000 espectadores y una cuota de pantalla del 18,4%. Sin embargo, en esta ocasión, la baza de Sánchez con José Luis Ábalos, interpretado por Jordi Soriano, y el 'caso Koldo', en una especia de performance homenajeando a Tino Casal, no han tenido el mismo efecto.

Las audiencias de Tv3 caen con Sánchez y Ábalos

Este jueves 29 de febrero, Polònia cayó estrepitosamente, venían de dos semanas con grandes cifras: 403.000 de espectadores de media y 20,4 de share (15 de febrero) y 365.000 y 18,9% (22 de febrero), a obtener una media de 298.000 espectadores y una cuota de pantalla del 15%. Y eso que el programa de TV3 se metió de lleno en la actualidad política con su parodia, la cual empieza con Sánchez y Ábalos en el despacho del presidente: "Pedro, ¿hacía falta echarme después de tantos años dedicados al socialismo? Me quedaban solo seis meses para entrar en Iberdrola", le echaba en cara Ábalos. Y este recibía por respuesta que "estaban a tiempo de comportarse como adultos", para acto seguido protagonizar un momento un tanto infantil persiguiéndose por el despacho, mientras Sánchez le pide el acta de diputado.

Pero al final, el presidente del Gobierno, tras estar al 'corre que te pillo' con Ábalos, comentó que seguro que había una forma más "elegante" de solucionar todo ese asunto del acta de diputado. Y, acto seguido, ataviado al más puro estilo Toni Casal, entonó su particular Eloise. Aunque la melodía se mantuvo, la letra sí que dejó algunas 'perlas políticas' como "no le tengo rencor", "el bueno de Ábalos tiene mi aval", "el PSOE te es leal si no baja en el CIS" o "no éramos tan amigos". Un sketch que, con la esencia de Polónia, refleja toda la actualidad y toda la controversia que está generando el 'caso Koldo' a nivel mediático y, por supuesto, político.