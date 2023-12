Jordi González podría tener ya nuevo destino en TVE tras su último fracaso

La cadena le fichó tras su marcha de Mediaset pero su programa, 'La Plaza', no cuajó. Ahora lo podrían colocar en uno de los espacios más longevos junto a una de sus presentadoras estrella.

Desde su salida de Mediaset a Jordi González le está costando asentarse en su nuevo destino. TVE ha confiado al experimentado presentador dos proyectos desde su aterrizaje en la cadena pública: el primero, presentar Lazos de Sangre, huérfano de cara visible tras la marcha de Boris Izaguirre; y el segundo, más ambicioso, la dirección de La Plaza, un magacín de tarde que compitiera con Y ahora Sonsoles en Antena 3 y TardeAR en Telecinco.

Sin embargo, las audiencias dictaron sentencia para el espacio que tan solo duró en antena dos semanas. Y es que, de un tiempo a esta parte, la dirección de la nueva cadena pública parece estar más preocupada por estos datos que las propias privadas. El fichaje del ex de Mediaset - y no por poco dinero precisamente- era una de las incorporaciones clave de cara a la nueva temporada pero el inicio no ha sido el esperado.

A pesar de ello, TVE sigue confiando en Jordi González y, según Informalia y Fórmula TV, ya tendría nuevo destino. Además, se trataría de no un programa cualquiera dentro de la parrilla de programación de la principal cadena del ente público. Sería en uno de los espacios más longevos y al lado de una de las presentadoras de renombre de la misma: Corazón y Anne Igartiburu.

¿Cómo ha encajado la noticia Anne Igartiburu?

De esta manera, González formaría tándem con la presentadora vasca y volvería a un formato y un estilo de televisión que conoce a la perfección tras su paso por Telecinco: la prensa rosa. Sería después de Navidades cuando el periodista catalán se incorporaría al programa. La pregunta ahora es: ¿cómo ha encajado la noticia una Anne Igartiburu que lleva presentado este espacio más de 25 años?

La presentadora de 'Corazón' en TVE, Anne Igartiburu, durante una gala.

Pues según informan en Fórmula TV no se lo ha tomado precisamente bien. De hecho, afirman, citando fuentes de la cadena pública, que no hay demasiada química entre Anne y Jordi. Sin embargo, al mismo tiempo aseguran que TVE confía en que esta situación cambie con el paso de las grabaciones de un programa longevo y que, como es lógico por estar tanto tiempo en antena, ha sufrido cambios constantes en su formato.