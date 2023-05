Los medios, divididos: Herrera y Losantos con Ayuso; Alsina y Angels contra ella

Los principales comunicadores de nuestro país han valorado lo sucedido en el acto del Dos de Mayo con el ministro Bolaños y, como era de esperar, hay opiniones para todos los gustos.

Es sin duda el tema del día. Durante este largo puente que normalmente suele ser de sequía informativa, el acto institucional del Dos de Mayo apareció como un oasis en medio del desierto para los medios de comunicación. Un movimiento ideado por Pedro Sánchez para intentar eclipsar el acto. Félix Bolaños, a pesar de estar invitado al acto pero no a la tribuna, intentó subir a la misma cuando no le correspondía jugando la carta de ser un ministro del Gobierno. La jefa de protocolo, Alejandra Blázquez, le paró los pies y ahí comenzó el circo.

Como era de esperar, el numerito del ministro de Presidencia ha copado parte de los monólogos de los principales comunicadores de nuestro país. Carlos Herrera, Ángels Barceló, Carlos Alsina y Federico Jiménez Losantos han analizado lo sucedido y, también como era de esperar, con opiniones y puntos de vista diferentes.

Carlos Herrera pide que suban el sueldo a la jefa de protocolo

El presentador de Herrera en COPE ha querido apuntar al principal causante de los sucedido y que, sorprendentemente, no estuvo presente: Pedro Sánchez. Carlos Herrera comparte la opinión de muchos medios y cree que Sánchez mandó a Bolaños como parte de su estrategia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Hemos dicho en muchas ocasiones que el sanchismo tiene una vocación irrefrenable por echarle pulsos a Ayuso sin darse cuenta de que los acaba por perder siempre. Bolaños sufrió el bochorno televisado de ser tratado como un vulgar intruso por la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid".

A continuación, el comunicador sevillano explica que, les guste o no a los afectados, Bolaños tenía un sitio y un asiento reservado en el acto como acompañante de la también ministra Margarita Robles, pero no tenía hueco en la tribuna de autoridades a la que intentó acceder para montar la escena. Es ahí cuando Herrera da una de las claves y es que quitó el protagonismo a los candidatos de la izquierda presentes en el acto. Algo que desde luego no les viene nada bien viendo por ejemplo las encuestas.

Herrera ha finalizado la parte de su monólogo dedicado al tema defendiendo la decisión de Ayuso y la jefa de protocolo: "Hace unos días, en la toma de posesión del delegado del Gobierno en Madrid, a Ayuso se le relevó a un lugar protocolario que no le correspondía. Tomó nota y ayer lo devolvió. Hoy la imagen de Bolaños no es la más brillante a la que puede aspirar en la vida pública un individuo como este. Que alguien le suba el sueldo a la responsable de protocolo de la comunidad de Madrid porque pocas veces se ha visto tanta determinación".

Losantos: las mujeres contra el chulo

Para el director de esRadio, Bolaños es tan solo un aprendiz de matón que se fija mucho en su jefe Pedro Sánchez. Federico Jiménez Losantos apunta a que el ministro actuó como un chulo y "le bajaron los humos" dos mujeres: Isabel Díaz Ayuso y la jefa de protocolo Alejandra Blázquez, que lleva más de 20 años dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Alsina: placaje y amago de tangana

Por otro lado, Carlos Alsina se ha mostrado crítico con lo sucedido, sobre todo poniendo el foco en el espectáculo, para él innecesario, que se montó. Por un lado, destaca la autoridad y el poder que la jefa de protocolo tenía en su mano y que no dudó en sacar a relucir para cortarle el paso nada más y nada menos que a un ministro del Gobierno. Alsina quita responsabilidad a Blázquez y no le echa la culpa a ella, sino a las personas que consistieron que actuara de esta forma.

"Ella fue la del placaje, que dijo anoche Vicente Vallés. ¡El placaje! Suelta el balón, Bolaños, suelta el balón. El placaje y el amago de tangana, con el equipo del ministro invocando no sé qué decreto y el equipo Ayuso alegando que no se puede cambiar el número de autoridades sobre la marcha", ha expresado el presentador de Onda Cero.

Además ha querido destacar la actitud de Margarita Robles ante lo que estaba sucediendo: "Pero el intento de convertir esto de ayer en una afrenta de gravedad máxima lo desbarata Margarita Robles, que permaneció en la tribuna mientras su colega Bolaños era interceptado sin inmutarse. Y sin interceder por él, y eso que era su pareja de hecho. Muy grave no debió de parecerle".

Angels Barceló, estupor sin precedentes

Por último, la presentadora de Hoy por Hoy en la Cadena SER, Àngels Barceló, ha sido la más crítica con Ayuso y los encargados de protocolo. Habla de falta de respeto a las instituciones por parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, vetando el acceso a un ministro pero dando acceso preferente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.