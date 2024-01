Alsina vuelve a retratar el argumentario del PSOE: Tezanos y "la crispación"

El presentador de Onda Cero pone en evidencia al socialismo sacando a la palestra las diferencias de cuando están unos y otros en la oposición y desmantela otro de los argumentos de Sánchez.

Como cada mañana Carlos Alsina ha repasado con su estilo personal y su visión particular la actualidad política. El comunicador estrella de Onda Cero vuelve a estar muy acertado en su análisis, en este caso concreto en relación a una de las palabras preferidas del argumentario del ‘sanchismo’ más puro: la crispación política que generan PP y Vox desde la oposición. El presentador de Más de uno ha querido hacer un aparte con este concepto que desde el Gobierno utilizan continuamente como ataque a los rivales y muchas veces como excusa a los problemas que ellos mismos generan.

Alsina comenzaba su monólogo haciendo referencia a las encuestas que, así lo define él mismo, el presidente del club de fans de Sánchez, José Félix Tezanos, ha publicado mediante su CIS durante esta semana. Una de intención de voto donde para sorpresa de nadie el PSOE sería la opción más votada casi dos puntos por delante del PP y otra con las principales preocupaciones de los españoles, donde la amnistía ocupa la posición 37 pero la “crispación política” uno de los puestos de cabeza.

Esto último destacó el propio Sánchez y para Alsina este movimiento, totalmente premeditado del líder socialista, no ha pasado desapercibido: “El 90% cree que hay mucha crispación, le preocupa mucho a Sánchez que la haya y reclama que se haga algo para reducirla. A Tezanos le sale que España está deseando que los grandes partidos alcancen pactos de Estado sobre los grandes asuntos. Lo difundió en oportuna sintonía con esta declaración del presidente que celebra que el Congreso haya aprobado cambiarle a la Constitución una palabra”.

Y es que para el comunicador de Onda Cero los españoles están muy preocupados -según el CIS- por alcanzar un pacto de Estado sobre el CGPJ pero no que se alcance por la amnistía, ya que no interesa. “Oportunamente también ha preguntado Tezanos cuán importante les parece a los españoles que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE sobre el CGPJ y le ha salido que muchísimo. No ha preguntado cómo de importante les parece que se pongan de acuerdo sobre la conveniencia de una amnistía”, explica un Alsina que hace un paréntesis en su monólogo para retratar al Gobierno con el uso constante de la palabra crispación.

Es conocido que ‘crispación’ es la palabra que se emplea en España para describir la actitud de la oposición cuando ésta es de derechas y el gobierno es de izquierdas. Cuando es al revés la palabra que se elige es exigencia de responsabilidades. Una oposición de izquierdas exige responsabilidades y se hace eco de la indignación. Una oposición de derechas crispa

“Que Sánchez aspira a presentarse, a estas alturas, como forjador de pactos entre los grandes partidos puede parecer una broma. Pero ahí está, predicando contra la crispación y en favor del consenso”, remata el conductor de Más de uno este asunto para pasar a otros. Desde Óscar Puente asegurando que existe “una línea roja” con la ley de amnistía y que eso para Alsina significa que faltan diez minutos para cruzarla hasta el punto del acuerdo que busca que todos aquellos que hoy están procesados por delito de terrorismo sean amnistiados.